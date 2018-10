Resultado y goles del Chiapas 2-3 Puebla de la Copa MX  2017

Chiapas 2-3 Puebla: Desde los once pasos, Félix Macolta anotó para el equipo jaguar.

¡Termina el partido! Puebla se complica el partido al final, pero logra el triunfo de 2-3 ante Chiapas y espera rival para los cuartos de final.

90' Se agregan 3 minutos

88' Chiapas no dispara mucho a portería después del gol.

84' ¡GOOOOOOL DE JAGUARES! Félix Micolta lo cobra de buena manera y pone el 2-3 para Chiapas.

83' ¡Penal para Jaguares! Nava es derribado dentro del área y el árbitro marca penal.

79' Los felinos ya juegan con muchos hombres en ataque. Puebla apuesta por los contragolpes.

76' El tercer gol de la Franja terminó por desmotivar a los naranjas.

72' Cambio del Puebla. Salió del campo Francisco Torres y entró Gonzalo Ramos

71' Tarjeta amarilla para Juan Patiño

69' Cambio de Chiapas. Abandona Escoboza y entra en su lugar Esqueda.

64' ¡GOOOOL DE PUEBLA! Álvaro Navarro hace su doblete y apaga al graderío del Zoque.

62' ¡GOOOOL DE JAGUARES! Luis Miño descuenta en el marcador y pone emocionante el encuentro.

61' Ahora el dominio es de Chiapas que luce desesperado por anotar.

60' Cambio de Puebla. Abandona González e ingresa Amione.

53' ¡El Puebla se salva! Tras un remate de esquina, Pires remata de cabeza y en un desvío, la pelota va al poste.

50' La pelota rueda frecuentemente en cancha de Puebla.

48' Jaguares se vuelca al ataque para descontar lo más pronto posible.

¡Arranca la parte complementaria!

¡Culmina el primer tiempo! Sin complicaciones, Puebla vence 0-2 a Chiapas con goles de Navarro y Orrantía.

43' Carlos Rodríguez tuvo para liquidar a los chiapanecos en un mano a mano con el portero pero su tiro se fue apenas afuera.

40' ¡GOOOOOL DEL PUEBLA! Carlos Orrantía hace el segundo del Puebla después de Burián salió para desviar un centro.

37' ¡GOOOOOL DEL PUEBLA! Álvaro Navarro remata de forma contundente con una media tijera un centro de Torres para abrir el marcador.

31' El portero jaguar salva su meta. En una buena jugada colectiva, Navarro dispara y en el achique Burián desvía.

28' Los felinos carecen de ideas al momento de atacar. Hasta el momento su rival es superior.

24' ¡Burián apunto de cometer un grave error! Le regresan la pelota al guardameta jaguar y en su intento por quitarse a un contrario, le roban el balón y casi le anotan el primero.

22' Bermúdez se anima con un tiro de larga distancia pero sin potencia.

19' Puebla ya es más que Jaguares en el partido. La cabaña de Burián es amenzada constantemente.

16' Cobro de esquina de los camoteros que remata Centurión y la pelota va al travesaño.

14' Los visitantes aprietan la salida de Chiapas y logra robar rápido el balón

12' Tarjeta amarilla para Óscar Rojas.

10' Pisar la zona del rival por la bandas será la idea de Jaguares.

8' Ambos técnicos permanecen de pie al filo de sus zonas.

5' Primer tiro a puerta del partido. Federico González disparo de fuera del área y Crivelli rechazó bien de puños.

2' Dominio alterno. Ambos equipos buscan ubicarse y detectar áreas de ataque.

¡Comienza el partido!

El duelo se encuentra a nada de comenzar. ¿Quién avanzará a la siguiente fase?

Alineación Puebla | Ibarra; Centurión, Rojas, Cortés, Schmidt, Araujo, Torres, Rodríguez, Orrantía, González, Navarro.

Alineación Jaguares | Burián; Paredes, Pires, Patiño, Ferreira, Escoboza, Derley, Miño, Estigarribia, Bermúdez, Micolta.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Jaguares vs Puebla en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Zoque. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El último Jaguares Chiapas vs Puebla se dio durante la Copa MX Apertura 2016, el juego se disputó en la cancha del Estadio Universitario de la BUAP y culminó con un sorpresivo empate a tres goles.

El juego entre Jaguares y Puebla se llevará a cabo en la cancha del Estadio Zoque, inmueble ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que cuenta con capacidad para poco más de 21 mil espectadores.

Atentos a Pedro Alexis Canelo | Si bien, no es el más espectacular del cuadro camotero, ha sido de los más efectivos tanto en liga como en Copa, su juego áerero como su vocación ofensiva serán clave en el esquema de José Saturnino Cardozo para buscar el pase a Cuartos de Final.

Atentos a Luis Mendoza | El "Quick" Mendoza ha mostrado su calidad goleadora y con la sensible baja de Jonathan Fabro, el mexicano será pieza clave en el ataque de esta noche ante el cuadro poblano.

Ambos equipos pareciera no mostrarle mucha importancia al certamen de Copa, y no por desprestigiar el segundo torneo, si no porque ambos equipos buscan salvarse de la lucha por el no descenso de la manera más rápida que les sea posible.

Esta será la primera vez que camoteros y jaguares se enfrenten en fases definitivas dentro del certamen, sus duelos anteriores habían sido en fase de grupos.

Por su parte, el Puebla ando medianas exhibiciones le alcanzó para avanzar a la ronda definitiva del certamen ganando 1-0 al cuadro del Atlas en su última participación en la ronda de grupos.

A media semana, Jaguares consumó su pase a octavos de final de la Copa MX, luego de imponerse 3-2 ante Potros UAEM, cade destacar que iban perdiendo 2-0 en el medio tiempo.

Jaguares de Chiapas recibe al Puebla buscando un lugar en los cuartos de final del certamen, como es sabido, este juego tiene morbo, pues ambos pertenecen a la familia López-Chargoy.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Jaguares de Chiapas vs Puebla en vivo, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa MX Clausura 2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Zoque a partir de las 19:00 horas.