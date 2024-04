Santiago Ormeño, actual jugador del cuadro camotero, está viviendo un gran momento en su terno a la Angelópolis, siendo de los máximos anotadores del plantel, con tres goles. Pero tiene su pasado oscuro con Chivas, siendo una etapa complicada.

El inicio de un sueño

Santi empezó su carrera en México con el Club América, siendo un joven de 17 años dentro de Coapa, desde el 2011 hasta el Clausura 2015 estuvo en el nido, llegando hasta las fuerzas básicas. Tuvo un paso fugaz con Pumas, igual en categorías inferiores, para estar en la Liga Premier del 2016 hasta 2017. De ahí se fue a Pioneros de Cancún a buscar una oportunidad en el 2017, pero no duró mucho, Puebla sería su nuevo destino con Lobos Buap en el 2018.

Foto: Santiago Ormeño Vía X

Su llegada a la capital poblana

No fue hasta el 2018 cuando Ormeño llegó a la Franja, el delantero peruano se puso firme para aparecer en la sub 20 del Club Puebla, siendo está su primera etapa. Gracias a los camoteros pudo debutar en Copa MX, el pasado 25 de julio de 2018 ante Venados. En ese mismo año llegó el ansiado debut en Liga MX contra Monarcas, el 21 de octubre de 2018.

El delantero peruano tuvo que buscar oportunidades dentro del interior del club, para volver a ser parte del primer equipo.

Foto: Santiago Ormeño Vía X

Su prime

Santiago explotó su nivel en el Guardianes 2020, con 13 partidos en la temporada, marcó 6 anotaciones en 841 minutos. En la fase final de dicho campeonato, llegó hasta los cuartos de final ante el León, marcando un gol en la reclasificación con Rayados, dicha anotación fue la que empató el juego.

El Guardianes 2021 fue el último baile con la camiseta azul y blanco. 16 partidos tuvo, 1202 minutos de participación y 9 goles. De hecho, en ese mismo torneo, le marcó gol a Chivas y León, dos de sus ex equipos en los que ha vestido su camiseta.

Su mejor partido fue ante Juárez, donde hizo un hat-trick a los Bravos, una goleada memorable para los poblanos en ese pasado 12 de febrero de 2021.

Las despedidas son dolorosas, pues en ese torneo con Nicolás Larcamón el Puebla llegó a la semifinal, perdiendo ante Santos Laguna por 3 goles a 1. El pasado 23 de mayo de 2021 fue su último gol con la Franja, en ese momento.

Foto: Santiago Ormeño Vía X

El Rey León

El Club León tenía todo arreglado con el mexico peruano, siendo su refuerzo bomba en el 2021 hasta el 2022. Solo hizo 2 goles en 29 juegos.

Foto: Santiago Ormeño Vía X

Un fichaje polémico

Chivas fue su nueva casa en el Apertura 2022, Santiago Ormeño ya había pisado Verde Valle anteriormente en el 2019, en unas pruebas, para buscar más talento mexicano. Pero no convenció a Tomás Boy para quedarse en el plantel del Guadalajara, sólo participó en 2 amistosos, le dieron las gracias para volver a Puebla. Su llegada a la Perla Tapatía no fue la mejor, no fue muy bien recibido por tener esa doble nacionalidad, que iba contra las tradiciones del Guadalajara, de jugar con puros mexicanos, y es que el delantero tiene dos nacionalidades, peruano y mexicano.

En 13 partidos que tuvo con el Rebaño Sagrado, solo pudo hacer un gol ante Rayados, en el triunfo de 1 gol a 0 del martes 23 de agosto de 2022. Ese mismo torneo regresó al Estadio Cuauhtémoc para el juego de reclasificación. En su entrada al campo, en la recta final, recibió los chiflidos de la gente.

Foto: Santiago Ormeño Vía X

A la frontera

No fue lo que esperaba Ormeño en su primera temporada en Chivas, que lo mandaron cedido a Juárez, desde el Clausura hasta el Apertura 2023. Volvió a marcar en liga en 11 partidos, y ante Pumas marcó un gol, en la victoria de 4 a 1, del 22 de agosto de 2023.

Foto: Santiago Ormeño Vía X

El ormeñismo regresó a la Angelópolis

Qué mejor regalo de navidad y reyes magos tuvo el Club Puebla. Santiago se iba de regreso a su casa, que lo vio hacerse un crack, en modo de préstamo otra vez, proveniente del Guadalajara.

Santi debutó primero con la sub 23 para tomar ritmo, después de estar alejado de los campos. En este Clausura 2024, el Club Puebla ha sido el renacer para Ormeño, con 9 partidos ha hecho 3 goles, siendo un delantero participativo, creativo, con una gran actitud para sacar adelante a la Franja, sintiendo los colores de los poblanos. Su gol más reciente fue aplicando la ley del ex, ante la Fiera el pasado 16 de marzo, marcando un gol.

Foto: Santiago Ormeño Vía X

Mejores momentos de Ormeño en Puebla