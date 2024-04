El penúltimo contra el último lugar se enfrentan esta jornada 16 de la Liga MX, el Club Puebla va ir a la perrera más grande del país, casa de los Xolos en búsqueda de rescatar algunas unidades, que le ayude a quitarse esos 5 puntos de encima.

Parecía que nos íbamos a encontrar con un cotejo donde ambas escuadras no iban a salir de la zona crítica que estaban, uno mejoró, por fin ganó Tijuana, en su último juego ante Juárez, con la anotación de José Zuñiga. Los poblanos perdieron otra vez, ahora con Cruz Azul en los últimos minutos.

¿Cómo llegan los equipos?

Tijuana venció en la jornada 15 a Juárez, por 1 gol a 0, obra de José Zuñiga. Su próximo rival en la jornada 17 será Tigres, el sábado 27 de abril. Ubicados en el 17 con 11 puntos. La Franja es el último lugar con 5 puntos, sumando otra derrota, ahora con Cruz Azul en la fecha 15. Su cierre de torneo será en casa, en los veces mundialista ante el campeón, el América el 26 de abril.

Foto: Xolos

Ganó Xolos en la mesa

El tema de la alineación indebida fue un tema que destaca más en los Puebla vs Xolos, recientemente pasó dicha situación, posterior que la Franja ganará de manera correcta en la cancha. Pero en el escritorio, los puntos que habían obtenido el pasado 1 de septiembre de 2023, 3 a 0 en la Angelópolis ganados en la fecha 7. Fueron removidos de su puntuación, dejando a Puebla con un menos 3, dándole esas unidades a Tijuana. Todo fue derivado a la participación del auxiliar técnico, Luis Miguel Noriega Orozco en la banca, sin estar registrado en la hoja de las alineaciones. Declarando una resolución como alineación indebida.

Foto: Puebla

Jugadores a seguir

Christian Rivera es elemento a seguir de Xolos, con 14 juegos tiene 6 goles, el segundo máximo goleador es Carlos González con 4 anotaciones. Los líderes de asistencias son Efrain Álvarez con 3 asistencias y Lucas Hernández con 2.

Del lado del Puebla, Alberto Herrera destaca con 2 goles, 2 asistencias, siendo el mejor jugador joven de los poblanos. Arriba con sus delanteros tienen a Lucas Cavallini, ex de Tijuana, con 3 goles en los últimos 14 juegos. Además, Santiago Ormeño cierra esta lista con 3 anotaciones.

Foto: Puebla

Historial

En los últimos 5 partidos entre poblanos y xolos se han registrado los siguientes números, con 3 victorias para los camoteros y 2 empates. Tijuana no les gana a los de la Franja desde el 2021 por 1 gol en casa.

Los dos juegos más recientes el Puebla ha ganado por diferencia de 3 goles o más. El 1 de septiembre de 2023, ganó por 3 a 0. En el 29 de abril de 2023 se llevó la victoria por 5 goles a 2. En su última visita a la perrera, Xolos empató a 3 goles. El cuadro azul y blanco no gana en la casa de Tijuana desde el 28 de febrero del 2020 por 1 gol.

Declaraciones de Puebla

Andrés Carevic dijo en conferencia que la prioridad es pensar en Tijuana buscando una victoria fuera de casa, cerrando bien el torneo de visitante.

“No estamos pensando en eso, enfocado y ocupado en el día de trabajo, que vemos mejoria pero no lo podemos reflejar en puntos, tenemos un partido en Tijuana, recuperar, trabajar el partido, queremos cerrar bien el torneo, queremos hacer un buen juego allá, para que lo que hemos trabajado, lo competitivo que este equipo ha sido vuelva a reflejar en puntos”.

Declaraciones de Tijuana

Miguel Herrera, entrenador de Xolos, comentó en la conferencia de prensa más reciente sobre la importancia de la última victoria en la frontera, sabiendo que esto ayudará al plantel a nivel de confianza

“Una victoria que estábamos ansiando. El equipo jugaba muy bien pero no lográbamos conseguir nada. A veces un empate, hoy no jugamos tan bien, pero fuimos un equipo ordenado. Consiente de lo que necesita el equipo, este torneo ya no nos alcanza para pelar arriba, hay que salir de lo más bajo, para poder pensar en el siguiente torneo que no nos vaya perjudicar en el tema porcentual. Hoy era importante sacar puntos y que el equipo tomara esa confianza”.

¿Dónde y Cómo ver el Xolos vs Puebla en VIVO?

El partido Xolos vs Puebla lo podrás ver en VIVO por las señales de TV Azteca y VIX por México. Para los Estados Unidos la señal será TUDN USA. El horario de inicio de juego será a las 9:010 p.m tiempo de la CDMX. Para los Estados Unidos iniciará a las 10:10 p.m.

Si quieres seguir el resultado del partido en vivo por internet, VAVEL es tu mejor opción.

