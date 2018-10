Alfonso Sosa: "No somos los únicos en un mal momento"

El técnico de los 'Rayos' del Necaxa, Alfonso Sosa, reconoce la situación por la que atraviesa el equipo, aunque a su parecer, el haber llegado a liguilla ha sido un factor que le ha jugado en contra a varios clubes.

"El equipo no atraviesa su mejor momento, nos ha costado el arranque del torneo, no solo a nosotros sino a otros equipos que terminamos tarde nuestra competición y que de alguna manera venimos en desventaja, en relación de los demás equipos, específicamente me refiero a León, América, Tigres, nos ha costado trabajo, no es ningún tipo de justificación y enfrentaremos el partido como lo debemos de enfrentar", comentó.

Sobre la violencia y la polémica arbitral que se ha vivido en las últimas semanas Sosa dijo: "Es un reflejo de lo que vivimos fuera del fútbol, ojala que se ponga un alto, que no siga creciendo la violencia, es un buen momento para dar un manotazo firme en la mesa y decir hasta aquí y todos los que estamos involucrados en este deporte, debemos cooperar".

Acerca de la presión que pudiera llegar a existir en el club, Alfonso mantiene la calma y confía en que sus pupilos lograran la salvación: "No me vuelvo loco bajo ninguna circunstancia, ni cuando el equipo anda mal, no cuando el equipo anda bien, necesitamos cinco puntos, estamos cerca, pero a la vez lejos", expresó.

Respecto a su rival América, el estratega reconoció que no será un partido fácil, pues a pesar de que no están en un momento cuentan con jugadores con grandes capacidades: "Es un rival de jerarquía, es un rival importantes que a pesar de que no pasa por un buen momento, tiene jugadores que pueden marcar la diferencia en el partido, pero independientemente de eso, nosotros pensamos en hacer un buen juego colfctivsmente y así sacar los tres puntos", subrayó.

Por último, Alfonso habló sobre la ventaja que es para ellos no depender de nadie: "Estamos cerca, estamos lejos a la vez, aquí lo más importante es que nosotros mismos dependemos de lo que hagamos, y no estar esperando otros resultados".