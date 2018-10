El partido Veracruz - Puebla, suspendido por la huelga de árbitros

20:35. En este momento, NO HAY árbitros dispuestos a pitar la Jornada 10. Estamos a la espera de información oficial de la FMF.

20:25. ¡OFICIAL! El Veracruz vs Puebla de esta noche ha sido SUSPENDIDO por el comisario de la Liga Bancomer MX. Luis Enrique Santander y sus auxiliares abandonaron el inmueble como muestra de inconformidad a lo sucedido esta tarde con las sanciones que la Comisión Disciplinaria impuso a Pablo Aguilar y Enrique Triverio.

20:15. ATENCIÓN. Trasciende que el partido puede ser suspendido puesto que los árbitros designados para el encuentro acaban de abandonar el estadio.

20:10. Así fue la afición de Veracruz despidió a su equipo antes de que llegara al estadio.

20:05. Tanto Puebla como Veracruz han llegado al inmueble escualo. A pesar de que el partido es a puerta cerrada, el operativo policial se lleva a cabo.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Veracruz vs Puebla en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Luis Pirata Fuente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

En el Apertura 2016, Puebla derrotó 3-2 en casa al conjunto del Puerto. Matías Alustiza (2) y Robert Herrera marcaron por los locales y Gabriel Peñalba y Daniel Villalba por la visita.

"Contra Veracruz será una final más, es un partido en el que queremos ganar, nos alejaríamos más de ellos (tabla de cocientes), vamos a ir a buscar la victoria sin dejar de lado que va a ser bastante complicado", aseguró Óscar Rojas después de conseguir el pase a Cuartos de Final en la Copa MX.

El compromiso se jugará en el Luis Pirata Fuente. Debido a los lamentables actos de violencia que se suscitaron hace dos semanas, el inmueble con capacidad para 30 mil personas se encuentra vetado; a pesar de esto, se anunció que habrá dispositivo de seguridad.

Alexis Canelo será el jugador poblano a seguir. El argentino es uno de los elementos más efectivos en la plantilla de los 'Camoteros'; su juego aéreo lo convierte en una amenaza para los rivales.

Atentos a: Leobardo López. Más que sólo defender, cuando ataca, anota y ya apareció frente a Querétaro y Atlas para darle el triunfo a su equipo éste torneo. Hoy más que nunca, los 'Tiburones' necesitan de su capitán para sumar y tratar de alejarse del descenso.

Carlos Reinoso, técnico de Veracruz, afirmó que Veracruz no va a descender a pesar de la falta de resultados en el torneo: "Soy un tipo de mucha fe y confianza en lo que hago, Veracruz no se va. Estos chicos se matan y no se dan los resultados. Pero cada día que estoy con ellos me siento orgulloso de ser su director técnico. Veo al grupo más unido que nunca, más metido en el trabajo y en el esfuerzo".

José Saturnino Cardozo perdió el invicto como técnico de la 'Franja' la jornada anterior frente a Tigres. Los felinos impusieron sus condiciones en el Cuauhtémoc y se llevaron el triunfo con marcador de 2-0.

En la Copa, el club de la Angelópolis accedió a los Cuartos de Final al derrotar 3-2 a Jaguares de Chiapas.

Monarcas Morelia se encargó de vencer a los 'Tiburones' por la mínima diferencia hace una semana.

Veracruz se encuentra necesitado de puntos, ya que aparece en el último lugar de la tabla porcentual.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Veracruz vs Puebla en vivo, correspondiente a la 10ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Pirata Fuente a partir de las 21:00 horas.