Yair Urbina, dispuesto a aportar cuando se requiera

El guardameta de Monarcas Morelia, Yair Urbina, hablo sobre el partido del domingo frente a ‘Las Águilas’ del América, mismo que reconoció, pese a tratarse de un compromiso amistoso, es una ayuda para no perder circulación por la Fecha FIFA:

“Sí, claro, nuestro próximo rival ya en quien estamos pensando es en América, aunque sabemos que es un partido amistoso, pero más que eso sabemos que nos sirve para no perder el ritmo, para la gente que la ha tocado jugar en la Copa, que siga en el mismo ritmo”.

Los minutos de Yair han quedado reducidos luego de que Sebastián Sosa tomara el arco en la Copa Corona MX y con Felipe Rodríguez como titular en la Liga Bancomer MX, no obstante, aseguró que intenta mantenerse en un nivel competitivo en caso de ser necesitado en el futuro, además comentó sobre el penal atajado a Néstor Calderón, algo a lo que adjudico su constante análisis del pateador previo al encuentro:

“Sí, no he tenido muchos minutos, pero sigo entrenando fuerte, cuando me toca estar pues tratar de hacerlo de la mejor manera, y, sobre todo, a mí que me toca salir en la Liga, tratar de hacerlo de la mejor manera, si algún día se requiere, estar listo para afrontar de la mejor manera, como se requiere el arco de Monarcas”.

“Una de las cosas que tengo es que soy muy analítico, siempre analizo al rival antes de cada partido, entonces eso me da una pequeña ventaja, ya será de cada quien, si lo cambian, pero eso me da una pequeña referencia sobre los cobradores, que es importante y es una de las armas que yo hago”, expuso.

Finalmente, externó su opinión sobre los aficionados morelianos y mexicanos que habitan en Estados Unidos y la situación de racismo por la que pasan: “Justo ayer estaba hablando con un aficionado de Monarcas sobre esos temas, es algo preocupante que a nuestros paisanos les esté ocurriendo algo así, de discriminación y hacerles olvidar eso con este partido, venir a ver un espectáculo con buen fútbol, yo creo que es importante para ellos, para que se olviden un poco de esta parte política y estén con un poco de alegría el domingo”.