Resalta Maxi Cerato la importancia de arrancar bien el torneo

La 'Fiera' goleó al Atlético San Luis en el segundo ensayo de cara al Apertura 2017. Después del partido, Maximiliano Cerato aseguró que el grupo dirigido por Javier Torrente se encuentra cada vez en mejor forma para el inicio de la campaña.

"Nos sentimos mucho mejor que en el partido anterior, estos partidos sirven para ponerse a punto ahora tenemos que mejorar en la parte futbolística para llegar de la mejor forma al primer partido del campeonato".

Acerca de su adaptación al futbol mexicano, el argentino declaró que ha visto avances significativos con el paso de los días: "Me incorporé muy rápido y muy bien, mis compañeros me han recibido de la mejor forma, son de calidad humana enorme y eso me beneficia mucho para que la adaptación sea lo más rápida posible y pueda rendir desde el primer minuto".

Por otra parte, confesó que el estratega esmeralda le ha pedido ser explosivo y confirmó que mantienen una relación cordial: "El profe me tiene considerado, habla muy bien de mí, habla conmigo. En los entrenamientos y en el partido anterior me ha puesto en el primer equipo y me he sentido muy cómodo, hoy me toca jugar en el segundo equipo y también de la misma forma porque todos nos estamos jugando una posibilidad para el inicio del campeonato".

"Ahora me toca jugar por derecha, pero en Chile lo hice siempre por izquierda; estoy acá para sumar y donde me quieran utilizar trataré de dar lo mejor", agregó.

"Los partidos de preparación se vuelven difíciles por la parte física y con pelota cuesta un poco más al principio, pero sirven para agarrar ritmo futbolístico y plasmar la idea que tiene el profe. Acá la competencia es sana, todos estamos para pelear un lugar y hay que demostrarlo dentro de la cancha", finalizó el volante leonés.