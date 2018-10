Desea Burbano quedarse en León

Contento por la victoria sobre Herediano en la presentación de León frente a su afición, Hernán Darío Burbano aseguró que espera que el triunfo se haga presente durante todo el Apertura 2017.

"Hicimos buen futbol, se gana y se empieza de la mejor manera que es ganando, esperemos continuar así en el campeonato".

Acerca de las especulaciones sobre si su futuro se encuentra en el Bajío o en Argentina, el naturalizado mexicano resaltó que se encuentra concentrado en La 'Fiera': "La verdad estoy aquí en León y solo pienso en hacer las cosas bien, en aportarle al equipo. Esas decisiones son de la directiva, aquí me siento bien y esperemos a ver qué pasa en los próximos días".

Lo único que el atacante tiene claro es que le gustaría permanecer en el club al que llegó en 2011: "Quiero quedarme en León, siempre he dicho aquí estoy bien. En los últimos dos semestres no pude tener mucha continuidad por las lesiones, pero ahora gracias a Dios estoy bien, hice una buena pretemporada. Seguiré trabajando y esperar que sea lo mejor para mí y mi carrera".

'Piri' declaró q ue no ha tenido oportunidad de hablar con Gustavo Matosas, técnico de Estudiantes de la Plata, ni con alguna persona del club; asimismo, ninguna persona de los 'Esmeraldas' le ha comentado si saldrá o se quedará: "La verdad no me han comunicado nada hasta el momento y como ya dije, estoy tranquilo, trabajando al cien para tratar de hacerme un lugar aquí en el equipo".

El futuro es incierto, pero en caso de concretarse su salida, Burbano considera que una etapa en el futbol argentino significaría "una nueva oportunidad, nosotros nos debemos al fútbol y donde se nos dé la oportunidad, hay que ir con la mejor disposición y hacer lo mejor que se pueda".