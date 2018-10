David Toledo: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

Este viernes, el Club Puebla sumó su primera unidad del Apertura 2017 luego de empatar en casa ante Monarcas Morelia, sin embargo, el futbolista que peor la pasó fue David Toledo, quien apenas al minuto 10 tuvo que abandonar el campo por lesión. Al culminar el encuentro, el centrocampista mexicano habló sobre la dolencia que le impidió continuar en el partido.

"Fue una lesión en el tendón lateral y desafortunadamente no me permitió seguir. No me queda más que recuperarme, hacer la terapia necesaria para regresar lo antes posible".

Asimismo, el ex de Tigres afirmó que será este lunes cuando se determine la gravedad de la lesión: "Hay que valorar la lesión, el lunes me sacan un estudio para determinar la lesión, esperamos nada más sea el susto. Hay que levantar la cara, no pasa nada, son cosas del futbol y a recuperarse".

En cuanto al duelo ante el cuadro purépecha, Toledo Bosquez lamentó que no pudieran llevarse las tres unidades, situación que derivó en que la afición terminase abucheando al final del partido.

"Sabemos que tenemos que hacernos fuertes en casa, desafortunadamente en un gol accidental nos empatan el partido. El equipo propuso, tuvo opciones de gol. Es lógico y se entienden (los abucheos), la afición está en todo su derecho, tenemos que seguir trabajando para que muy pronto la gente pueda tener la alegría que se merece".

Finalmente, más allá del resultado, José David destacó la actitud que mostró el conjunto que comanda Rafael 'Chiquis' García.

"(Destaco) la actitud que mostró el equipo, es un equipo que siempre deja todo de la cancha, desafortunadamente no pudimos llevarnos los tres puntos", finalizó.