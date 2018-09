Las Diez del Zorro: Semana 3 Apertura 2017

1° Golpe de realidad

Habían sido cuatro victorias al hilo para Atlas en Liga y Copa que los tenía como líderes generales antes de la jornada dos. Pero ahora que llegó la primera derrota, ni son los peores de todo el torneo ni hace una semana era el mejor equipo en México. Este equipo en términos generales ha mostrado una buena cara que lo hará ser un equipo competitivo en Liga MX y estará buscando los primeros puestos. Tarde o temprano iba a llegar una derrota, llegó en el momento indicado para que se vea que no hay invencibles.

2° Adiós ventaja

Meterse a una de las cancha más difíciles de la Liga MX y dejar escapar dos veces una ventaja es de lamentarse. Primero al minuto 23' Vigón con un cabezazo puso arriba al equipo y después de que le apedreara el rancho, llegó la igualada antes del descanso. Para el 75' Matías Alustiza parecía asegurarle los tres puntos a los rojinegros, pero llegaron esos tres minutos desastrosos. Ahora el problema del equipo no fue el inicio del juego, sino el cierre; se debe trabajar para que haya una regularidad a lo largo de los noventa minutos.

Foto: Getty Images

3° Muro colombiano

El jugador que más destacó este medio día en el Nemesio Díez fue Stiven Barreiro, comandando la defensa que tenía la misión de anular a Rubens Sambueza y compañía. A pesar de que tuvo amonestación antes de los diez minutos, se comportó a la altura para seguir en la cancha. Cubría a Rafael Márquez cuando ya no alcanzaba su marca por velocidad y se adelantaba a los pases filtrados del rival.

4° Unas por otras

Un giro de 180° hubo en la actuación de Miguel Fraga en este partido, teniendo un gran primer tiempo salvando tres acciones claras de gol que atajó además del penal que detuvo a Sambueza. En el segundo tiempo muchos categorizan como error en los dos goles que recibe, estuvo muy adelantado en ambas jugadas, sobre todo en la anotación de Triverio que se entregó muy rápido y el argentino colocó suave el balón.

Foto: Getty Images

5° Cambios sin efecto

Agotó los cambios el 'Profe' Cruz antes que se diera la voltereta de Toluca pasados los ochenta minutos. Ingresaron Luis Robles, Patrick Soko y el defensor Gaddi Aguirre, este último por el goleador Matías Alustiza. Pero tenemos que revisar la ficha técnica del juego para saber que los tres futbolistas pisaron la cancha porque de ahí en fuera no hicieron mucho efecto. Soko dio una gran carrera para llegar a línea final y en su centro ya no encontró a nadie que pudiera definir su trazo, siendo esta la jugada más importante de los tres jugadores que entraron a la cancha de cambio.

6° Más efectividad

Pareciera que anotar dos goles de visita sería suficiente para sacar al menos un punto del Nemesio Díez. Y ya al final que cayeron en racimo los dos goles, se ponen a recordar las opciones que desperdiciaron arriba sobre todo la de Caraglio que falló solo en el área chica. Fueron otras pocas opciones y esto es algo que también debe mejorar, más producción de jugadas porque en un mal día la puntería puede fallar.

Foto: Getty Images

7° No hay carriles de salida

Si bien han llegado goles y una asistencia a cargo de Juan Pablo Vigón en estas tres primeras jornadas, su función principal como extremo por izquierda no la cumple; no hay centros al área y tampoco recorrido defensivo. Mismo caso del otro lado de la cancha con Brayan Garnica, aunque le dio el pase al 'Chavo' para el segundo gol de hoy, no apareció en otra ocasión en Toluca. A leguas se está notando la falta de Cándido Ramírez y que Fidel Martínez no ha podido ganarse la titularidad en los entrenamientos y/o Copa MX.

8° Ausencias que pesan

El lunes regresaba a la Madriguera Rojinegra Luis Reyes después de un descanso por su actividad en Selección, pero sufrió una lesión y no pudo estar para este juego. Y Daniel Arreola que había estado en esta posición, se ausentó por un problema personal. Por lo que la lateral izquierda quedó en el canterano Cristian González que debutó en la última jornada del torneo pasado sustituyendo en su perfil natural a José Madueña. Dos de las tres anotaciones de Toluca se construyeron por la banda que defendía el 'Guerras' y no tuvo oportunidad de frenar el embate escarlata.

Foto: Getty Images

9° Toluca

Se vio abajo en el marcador casi la mayoría del tiempo Toluca y se le debe agradecer que hizo atractivo el juego a pesar de las inclemencias del clima. Tuvo una gran reacción del minuto 80 en adelante y fue el más peligroso con sus opciones de cara al portero rival. Los Diablos Rojos estarán compitiendo en lo alto de la tabla buscando los puestos de liguilla y fue un buen sinodal para el cuadro rojinegro.

10° En frío

Como lo dijimos, hubo dos caras de la moneda por parte de Miguel Fraga en el juego. Los laterales les pesó mucho el partido y no pudieron llegar a línea de fondo, tomando en cuenta que su función principal es defender: quedan reprobados. El factor del árbitro tuvo que ver, sobre todo en el primer tiempo con la polémica de los dos penales.

Y de la parte ofensiva poco se puede hablar, opciones de peligro que se pueden contar con los dedos de una sola mano. La media cancha se partió, Salas no salió en su mejor partido y fue sustituido al medio tiempo por Robles. Por esta razón, Clifford tuvo que hacer más trabajo defensivo y no pudo meter tantos balones de peligro. Los extremos inoperantes y la dupla argentina al frente no aprovechó sobre todo el camiseta "17" la acción clave que le otorgó Rafael Márquez.