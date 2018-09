La madriguera - Semana 4 Apertura 2017

Queridos lectores como podrán notar, la sección semanal de las diez del zorro a cambiado de nombre a La Madriguera, la intención de este cambio es la de no comprometernos a tener siempre que hablar de más o de menos. Las diez del zorro siempre nos limitan u obligan a tener un número exacto, independiente de si hay mucho o poco que hablar. Esperemos que el cambio le de frescura, haga menos repetitiva la columna y mucho más agradable para todos.

1° Pies en la tierra

Tras el gran arranque del equipo, la ilusión creció de manera sorprendente, tan solo dos jornadas de buen futbol y resultados bastaron para hacer creer a la afición y al mismo equipo que este año venía diferente, sin embargo, dos fechas más tarde aunado a dos derrotas con un significante bajón de nivel, ponen al equipo en diferente pedestal. Nada de malo tiene ilusionarse, sería absurdo pensar en que no pasa los mismo en todos los equipos del mundo. No obstante si se sentía una vibra distinta en el seno rojinegro y sus alrededores. No pueden olvidarse tanto seguidores como el equipo de su principal objetivo, la salvación.

2° Las ventajas

Hace una semana, la furia se encontraba al frente del marcador con menos de diez minutos para el final del partido. El viernes se topó con la oportunidad más clara de abrir el marcador mediante la vía penal y con una ventaja numérica. En ambos encuentros, el sabor fue amargo, la derrota en ambos casos se antojaba más complicada que la victoria. Son estas situaciones las que definen a los equipos poderosos, de los tímidos, a los ambiciosos de los conformistas y a los ganadores de los perdedores. No cualquiera se halla en situaciones ventajosas cada ocho días, y los zorros se han encargado de tirar por la borda, ambas.

3° Uno a uno

A principio de campaña, después de la notoria temporada pasada, las aspiraciones, con los nuevos refuerzos y elementos recuperados de lesión, estaban a la alza. Poco antes del inicio del Apertura 2017 Atlas recibía la primera mala nueva. Cándido Ramírez quién había lucido en los pocos encuentros que disputó, se volvía a lesionar y se perdía la temporada. Apenas hace unos días las acusaciones al futbolista Rafael Márquez sacudían no solo la madriguera, sino a todo el medio, Atlas perdía a su capitán. Y en el mismo encuentro de este fin de semana se perdió al otro hombre que si bien no es el capitán per se, se encarga de dar rumbo a este barco que cada día luce menos preparado para afrontar la travesía que resta. El ghanés Clifford, no podrá ser parte de lo que queda del

4° El esquema

Atlas por fin domina un parado táctico y lo entiende, algo que sin duda merece reconocimiento. Pero también es necesario saber cuándo abandonar aquella estrategia que te dio resultado anteriormente y buscar una alternativa si es necesario. El equipo fue muy necio en querer siempre salir con pelota controlada. Varios balones se perdieron incluso antes de pasar medio campo, y se arriesgaron muchos pases de milagro no terminaron en gol en contra. Todo el primer tiempo fue la misma tónica y no vino un mensaje fuerte desde dentro del campo o desde fuera para modificar lo evidente perjudicial. Lo que hace pensar que los jugadores no se sienten con la autoridad para desafiar a su técnico o simplemente no entienden el partido.

5° Perdido

Sin duda la sorpresa de la campaña ha sido la inclusión de Juan Pablo Vigón en el once inicial. Con dos goles a su cuenta y el mayor kilometraje recorrido en el campo de todo el plantel, más la entrega que le pone, poco se le puede reclamar al jugador. Pero es más que evidente, que el tipo no es para nada un extremo, posición que le asigna su director técnico. A lo largo de los encuentros se le ve deambulando mucho por el centro, e incluso cambiando de costado. Se le asigno la posición de contención para la segunda mitad del encuentro, donde se vio mucho mejor, pero no lo suficiente para cumplir todas las funciones requeridas. Juan Vigón, es un tipo que corre todas, que pelea fuerte, inteligente para ir al frente y con mucho recorrido. No es un tipo con desborde, ni siente la marca. Su posición es casi la de un enganche o un volante por centro. Es por eso que tiene tan buena llegada al área. Sin embargo, Cruz debe entender que Vigón no se siente cómodo donde lo ponen, o al menos no expresa su máximo potencial ahí.

6° Sobrado

Pocos dudan ya de la calidad de Luis Reyes, llamado varias veces a la selección nacional. El 14 rojinegro es todo lo que un lateral nato implica. Siente la marca, tiene ida y vuelta, sus centros en la mayoría de las ocasiones generan mucho peligro, incluso tiene encare y buena técnica individual. Pero no cabe duda que cada vez se le nota con más confianza, a veces demasiada. No podemos castigar que le guste encarar y arriesgar, sin embargo cada vez lo hace más sin pensar antes en la otra opción, en la de más ventaja, en la que ayude más al equipo. Luis es un jugador sumamente importante y es por eso que no se le puede descuidar. Cuando Reyes esta en forma y jugando para todos, es de los mejores del plantel, solo es cuestión de hablar con él y pedírselo. Esperemos que José Guadalupe Cruz también lo vea de esa manera.

7° ¿Irresponsable?

La derrota del equipo frente al América injustamente recayó sobre los hombros de un solo hombre. Milton Caraglio pidió a su compañero Matías Alustiza cobrar el penal, el cobrador oficial del equipo, quien cedió y dejo a su compatriota ejecutar la pena máxima. El número 17 decidió cobrar al centro, sin mucha potencia esperando a que el arquero se venciera a cualquiera de sus costados. Y aquí les pregunto, ¿si supieran que así si iría a cobrar, sugerirían algo diferente? cuantas veces no se cobran al centro los penales y vencen las redes. Tachar de irresponsable al delantero se me hace un argumento muy con muy pocas bases. Que si lo debió tirar con más potencia o a un costado y razo, solo son hubieras. En los penales, no hay irresponsabilidades solo maneras de cobrar. Milton Caraglio, es todo lo contrario a alguien irresponsable. Él asumió la responsabilidad de poner en ventaja y falló. Punto.

8° América

Pareciera que cada vez que pierde el Atlas, algo de otro mundo pasó, siempre es un rojinegro el culplable, el dt, tal jugador, incluso a veces el árbitro ¿porque ahora cuesta tanto trabajo aceptar que hay equipos mejores que otros? América fue el mejor en el trámite. Abriendo muy bien el campo, Darwin y Cecilio siempre fueron vías de ataque y supieron aprovechar a la endeble defensa rojinegra, aunque sin éxito. El primer tiempo del Ame fue casi perfecto. Entendieron la asfixia rojinegra y con Edson y Guido subiendo hasta tres cuartos de cancha a presionar la salida, obligaban al rival a equivocarse y a partir de ahí generar su opciones. La realidad es que Miguel Herrera en muy poco tiempo ha hecho que sus jugadores entiendan como quiere jugar y lo ejecutan casi a la perfección. El viernes los de la capital fueron mejores, por eso ganaron, los rojinegros deberían dejar de buscar excusas y aceptar la derrota que tanto parece costarles.

9° En Frío

Muy pronto en el encuentro Atlas vio frustrada su estrategia de ser dueño de la pelota, pero aun así insistían en querer salir jugando. Una desición para nada acertada. Los centrales no se caracterizan por tener buena salida, ni Barreiro ni Arreola. Clifford se vea obligado a bajar 50 mts para poder ayudar al equipo cuando era evidente que por ahí no era.

La no inclusión de Luis Reyes de inicio no tiene lógica. El tipo no jugo ni 500 minutos en todo el verano y aun así deciden darle descanso ante un rival que te estaba asfixiando e hizo ver mal al novato González. Javier Salas volvió a ser el de siempre, jugador muy peleador pero que siempre corre detrás del balón y pocas veces lo recupera, siendo esa su principal función.

El juego por los costados es complicado cuando uno de tus laterales le cuesta la vida ir al frente y más aún si tu extremo no puede desbordar ni encarar. Bryan Garnica cada vez se ve mejor y piensa más sus jugadas, se atreve a encarar, pero si tu ataque se basa en que un joven de 21 años desborde a dos hombres y haga juego para los demás es muy complicado.

Matías Alustiza no recibió un solo balón con ventaja, al igual que Milton, pocos, muy pocos remates a portería. Si no pones a jugar a tus delanteros en su posición, que tanto les puedes exigir. A destacar el partido de Fraga que salvó al Atlas de no caer antes, Stiven Barreiro que cada día se ve mejor y la realidad que es Clifford el hombre más destacado en Atlas, pero que debido a que su acompañamiento en la contención no cumple, pesa muy poco al frente.