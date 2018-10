Resultado y goles del Lobos BUAP 1-3 Monarcas Morelia de la Liga MX 2017

En el resumen de este juego, Monarcas fue mejor que Lobos BUAP por sólo 45 minutos, no obstante les sirvió para sacar los tres puntos.

Video | De entrada, el peruano Raúl Ruidiaz se destapó con un buen gol para abrir el marcador.

VIDEOS | Pero poco o nada pudieron hacer los poblanos, porque apenas terminaban de asimilar el tanto cuando de inmediato llegó el segundo de Monarcas.

VIDEO | Para poner la estocada final, Diego Valdés aprovechó la endeble defensa poblana y terminó de matar a los Lobos.

VIDEO | Pero el segundo tiempo fue otra historia, desde el minuto uno Morelia regaló el control de juego a Lobos, pero aunque llegó el gol, no pudieron concretar más que el primero.

Se acabó, Monarcas triunfa en la casa de los Lobos, muy tranquilo Morelia sigue con la buena racha.

90'- Cuatro minutos más, pero Godinez le hace un favorcito a su cantera, baja de fea forma a Rudiaz y se lleva la roja directa matando las aspiraciones de su equipo y dejando al peruano con la oportunidad de hacer tiempo.

89' - Hernández ya manda su último cambio, le apuesta a los latigazos a velocidad en el último periodo de tiempo, sale Lazcano y entra Cuero

88' - Centro de Monarcas que espera Canales pero el lodo se la detiene y parece que la tenía Ruidiaz, pero se rifa el físico el arquero y logra despejar.

86' - Monarcas muy muy flojo al frente, parece que no le interesa el ataque, lo que les cuesta en la defensa, sobre la línea el 'Chino' rescata el gol que por poco vacuna por segunda ocasión a Monarcas

82' - Centro de Lobos que corta con la cabeza Achilier quien azota la mano en el suelo, está más que molesto por la libertad que le da su defensa a Lobos para centrar.

80' - Muy desesperados los Lobos, mandan centro al área de Monarcas pero ya buscan más un milagro que una buena jugada que les de el gol.

77' - Más potencia para la ofensiva de Lobos, entra Fabbro y sale Cercado.

75'- Llegada asesina sobre Ruidiaz que brinca para salvarse de otra lesión pero Santander dice juegue, dice que sí alcanzó a tocar el balón el lobo

74' - Ya mete el camión atrás Hernández, saca al 'Pípila' y en su lugar entra Pérez

74' - Ahora es Guzmán el que se pone artístico y se tiende en el campo, pero Santander le dice que se levante.

72' - La suerte no quiere a los Lobos, los hace sufrir, disparo desde la esquina, llega el remate poblano pero se estrella en el poste y cae en las manos de Sosa.

70' - ENORME ERROR DE MONARCAS, y luego de Lobos, brinca el balón y queda Quiñones y Advíncula sin portero, pero no la alcanzan y termina saliendo el esférico.

68' - Se va lesionado Valdés, ya no pudo y se deja caer en el campo, sale en el carrito de las desgracias y en su lugar va a entrar Sepúlveda, primer movimiento de Hernández

66' - Muchos centros al área de Lobos pero Monarcas descuelga muy bien y rechaza esféricos.

63' - Disparo del 'Pípila' pero amortigua la defensa y cae sin problemas en las manos de Canales

62' - Falta de Lobos sobre Valdés en la media luna del área de los poblanos, muy peligrosa para los locales.

60' - Mueve sus piezas 'Rafa' Puente se va el 'Negrito' Medina y entra en su lugar Escoto

57' - Morelia metido por completo en su propio campo, Lobos ataca como una aplanadora, pero los michoacanos bien defendiendo con todos los hombres metidos en su propio campo.

56' - Monarcas sacando las malas mañas, los jugadores comienzan a hacer tiempo, se tiran al suelo, Sosa no despeja rápido, ya lo habíamos visto, Monarcas tiene problemas para mantener el marcador, pero ya ha sufrido por intentar hacer tiempo.

54' - Ahora es Lobos el que descuelga, va a velocidad, manda el centro pero pasa de lado a lado del terreno de juego.

49' - Lluvia ofensiva de Lobos, disparo de Quiñones que descuelga de muy buena forma Sosa, los poblanos van con todo, ya presionan a Monarcas y buscan el empate y/o la remontada, dura prueba la que se viene para ambos equipos

47' - Bombazo de Lobos y cae el del descuento, GOOOOOOL DE LOBOS Andvíncula desde fuera del área se la clava Sosa

45' - Arranca el segundo tiempo y Lobos de inmediato se tira al frente.

Termina el primer tiempo en la Benemérita de Puebla, fiesta en ambos lados, por un lado la celebración de Monarcas y por otro la defensa de Lobos que traen una verdadera fiesta.

46' - PELIGROSA PARA LOBOS, centro toma Advíncula que manda el disparo cruzado pero pasa sólo cerca del arco de Sosa

45' - Se suman dos más al suplicio de Lobos y a la fiesta michoacana que fue este primer tiempo.

44' - Pierde la cabeza Advíncula y se lleva la amarilla, descuelga, pero lo detiene la defensa, voltea a ver a Santander, pero el silbante dice que no hay nada y se levanta gritando el moreno, le hace la seña que guarde silencio el arbitro y lo pinta de amarillo.

40' - MANO DE MONARCAS, la pedían en el área, pero Santander dice que no, el jugador tenía la mano pegada al cuerpo y estaba hincado por lo que no hay penal para Lobos

35' - Como lo adelantó el 'Pípila', Monarcas pasea el esférico jugando con la desesperación de Lobos esperando un hueco para colar otro contragolpe y que caiga el cuarto, mientras que los de BUAP buscan los tiros libres, saben que a Morelia le duele el balón parado.

32' - Mucho sufrimiento de Lobos, la defensa no logra terminar de conectarse, los locales son peligrosos al frente pero en la parte de atrás sufren, nos hacen recordar a Monarcas en la la última etapa de Meza, con goleador estrella pero pésima defensa.

30' - GOOOOOOOOL FIESTA DE MONARCAS, se mete solito Valdés, le gana la espalda a la defensa y acaba con el balón entre las redes de Lobos

26' - Mano a centímetros del área grande de Monarcas, dispara Olvera pero se estrella en la barrera rojiamarilla y comienza el contraataque, pero Olvera comete falta para detener el peligro

24' - Corre Millar y manda pase al frente, gran oportunidad para Monarcas que se queda con Valdés y Ruidiaz frente a Canales, pero Valdés dispara y se frena el balón.

21' - Monarcas ya se conecta en el campo, el 'Chino' maneja los pases por el aire, el 'Maza' en cambio sufre al mover a su equipo y defender al mismo tiempo.

17' - Muy desconcentrado Lobos, parece que sufre el golpe anímico, Monarcas en dos minutos ya ha despedazado a Lobos nos solo en el campo.

15' - SE CAE LOBOS!!! GOOOOOL DE MONARCAS, centro y remate de Ruidiaz que fusila a Lobos

14' - Se le atoró el balón a canales que duda y cae el primero de Monarcas por medio de Ruidiaz.

GOOOOOOOL DE MONARCAS

13' - Los silbantes tendrían que checar el estado del terreno de juego, muchos agujeros en el terreno de juego, muchos charcos, además no se ven las lineas que delimitan.

10' - Error grosero de canales que deja el balón, le queda a Ruidiaz pero cuando retrasa el peruano para que remate Valdés el agua frena el esférico y termina por perderse una clara Morelia.

9' - Falta en medio campo sobre los michoacanos, pero Santander afirma que el de Morelia se fue al suelo por el agua y no marca nada.

6' - En pésimo estado la cancha poblana, en el circulo del medio campo se concentra la mayor cantidad de agua, por lo que que no deja que se contacten de buena forma las pases.

3' - Primera llegada Monarca, pero la cancha le juega una mala pasada a los michoacanos y no dejan que avancen de buena forma, muchos charcos en la cancha de la universidad.

2' - Quiñones se tiende en el campo y se toma la cabeza, perece que quedó tocado en la jugada pero ya se incorpora y espera a que el silbante lo deje regresar al campo.

1' - Apenas primer descolgón de Lobos, Quiñones se va con todo y a Sosa le tiemblan los pensamientos, pero afortunadamente el cabezazo de Lobos se fue sobre el marco.

0' - Luego del minuto de silencio por las víctimas de los terremotos que azotaron a México, el silbante Luis Enrique Santander ordena que se mueva el esférico. Vámonos!!! rueda el balón en la Benemérita de Puebla.

Ya hay voz oficial para el arranque de Lobos TV, según diversos medios, periodista Salvador Aguilera, quien funge como director del periódico Esto, será el encargado de narrar las acciones en el partido del equipo de Puebla y el Morelia.

El polémico silbante central que los aficionados relacionan con el campeonato de Chivas, Luis Enrique Santander, será el encargado de llevar las acciones entre Lobos y Monarcas.

Lamentablemente para el espectáculo, el mal clima que hay traído consigo los huracanes hace que se reporte lluvia en el estadio de la Universidad por lo que es posible que veamos un juego por demás accidentado el día de hoy, esperemos que no.

Además, en la banca no se encuentra Carlos Gerardo Rodríguez, quien ocupaba la posición de Loeschbor, esto debido a una lesión que no lo dejó jugar, en su lugar está el juvenil Jorge Valadéz, quien ya vio acción en copa, pero hoy podría ser su debut en primera.

Novedad en la alineación michoacana es el regreso de Loeschbor al once titular, el defensa había sido un indiscutible titular, pero desde el torneo pasado demostró que su gran ímpetu puede ser un arma de doble filo, al cometer la falta que por poco les cuesta la categoría, este mismo temperamento explosivo costó control del balón en las primeras jornadas y lo mandaron a la banca.

Por su parte la banca de los michoacanos tiene a: Urbina, Pérez, Valadéz, Sapúlveda, Mejía, Zárate y Cuero

En la banca los poblanos tienen a: Villalpando, Sancho, Morales, Treviño, Tejeda, Fabbro, Escoto.

Monarcas sale con: Sosa, Guzmán, Vegas, Loeschbor, Achilier, Millar, Ruidiaz, Vilchis, Lezcano, Osuna, Valdés.

La alineación de hoy de Lobos es: Canales, Cercado, Rodríguez, Olvera, Advincula, Aquino, Godínez, Medina, Sánchez, Herrera, Quiñones.

En total, Monarcas ha jugado 21 ocasiones en Puebla, contándole un gran trabajo sacar los tres puntos, en total ha logrado cosechar apenas siete victorias por un total de 12 poblanas y apenas dos empates, por lo que la 'franja' deja muy alta la vara para sus compañeros 'licántropos' quienes no sólo por la porcentual tienen la obligación de ganar, ahora también por orgullo.

Si bien es el primer juego entre Monarcas y Lobos, la capital poblana no es un territorio del todo desconocido para los michoacanos, pues ya se han enfrentado en varias ocasiones contra los enfranjados de Puebla, por lo que la ciudad en sí no será un nuevo experimento para Monarcas.

Según los usuarios, la trasmisión fue bien, e incluso hubo quien felicitó a los de universidad por considerar que dieron un mejor servicio que sus compañeros en andanzas televisivas de Guadalajara, no obstante, entre los menos, hubo comentarios que afirmaban que se cortaba constantemente las trasmisión, ante lo que podríamos contemplar problemas con la banda local.

Como primera trasmisión de Lobos TV, pudimos ver el juego entre los de la BUAP contra los michoacanos en su duelo correspondiente a las fuerzas básicas Sub20, donde los de la Benemérita casa de estudios perdieron por marcador de 1-2.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Lobos BUAP vs Monarcas Morelia, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario BUAP. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Por su parte, Monarcas conservó su buena racha al vencer 2-0 al América en los campos del Morelos, los michoacanos se encuentran muy lejos de volver a pensar en la tabla porcentual, pero una combinación de resultados los podría catapultar hasta la tercera posición.

En su último encuentro, Lobos BUAP le llevó los tres puntos a domicilio a Tigres, quien lo venció 3-2, y aunque lo mandó a la posición 16 del cociente, todavía tiene esperanzas de mantener la categoría, sobre todo con el todavía oscuro partido reprogramado de Atlas,

Por su parte, Roberto Hernández sigue con la vibra positiva que lo ha llevado a ser un referente de motivación para sus jugadores, pero sabe que contra los poblanos habrá que dar un esfuerzo extra, pues con la situación de la permanencia encima, Lobos no será un equipo que se muera de nada.

“Siempre hay cosas por mejorar, cuando uno pierde se acrecientan y cuando se gana también existen, la diferencia es que ganando el jugador es más receptivo, nuestro equipo ha recuperado el balón lejos de puerta, tenemos que seguir por el mismo camino y generar más opciones de gol y definirlas para no vernos apretados con el marcador.Tenemos que jugar bien, ellos son un equipo atrevido, en sus juegos normalmente hay muchos goles, debemos un equilibrio que nos ayude a sacar un resultado positivo, hoy pareciera que los números vienen a favor de nosotros, pero las estadísticas no juegan”

Aunque en Monarcas ven como una desventaja poblana jugar con el riesgo del descenso encima, Rafa Puente jr. afirma que sus Lobos no tienen la presión de ese tipo, pues ellos ven como obligación ganar y meterse a luchar por el campeonato.

"Nosotros no tenemos presión, evidentemente no evadimos la realidad, somos conscientes de las formas y si bien no se han dado los resultados el funcionamiento se ha dado bien y tenemos que mantener esa línea porque el sábado estamos obligados a ganar".

El juego de hoy se llevará a cabo en el Estadio Universitario BUAP, quien ya fue casa de Puebla durante la remodelación de la casa de la franja. Tiene una capacidad de poco más de 19 mil aficionados, de los cuales no se espera un buen aforo el día de hoy para apoyar a su equipo.

Cabe señalar que hoy será un día histórico, no solo por el primer enfrentamiento entre estos dos cuadros, pues hoy nace el proyecto LOBOS TV, el cual buscará revolucionar el acuerdo entre televisoras y equipos de futbol.

Lobos TV nace como un proyecto "desesperado", pues a diferencia de Chivas TV, quien buscó independencia de la TV, los poblanos no llegaron a un acuerdo con los mandamás de las trasmisiones así que tuvieron que optar por crear su propia trasmisión, será hasta el día de hoy que veremos si los de la universidad aprendieron del proyecto tapatío.

Pero en Morelia piensan nada más que en el triunfo, el 'Pipila' Vilchis sabe que Lobos BUAP sufre un mal que ellos conocen de cerca y se sabe que la desesperación de los poblanos les puede jugar en contra, por lo que espera hacer mella en esa zona para sacar los tres puntos.

“Será clave jugar con su desesperación, a nosotros nos pasaba igual, nos hacían un gol y se echaban para atrás, jugaban con nuestra desesperación. Lobos es un equipo muy complicado, están jugando como se juegan los descensos, sin dejar un balón por perdido”

Lobos cuenta entre sus filas con un histórico de la 'Monaquía' Carlos Andrián Morales, quien tuvo que salir del equipo de sus amores para continuar con su carrera, pero el 'Eterno' no olvida al equipo al que juró regresar, esto es lo que declaró para Ecos del Quinceo.

“Buenas tardes para mí es un gusto que todavía piensen en mí en Morelia, quiero agradecer el espacio. Para mí es muy especial jugar contra Monarcas, así ha sido cuando estuve en otros equipos y hoy que visto la playera de Lobos no es la excepción, para mí enfrentar a Monarcas siempre va a ser muy especial, todo mundo sabe, nunca lo he escondido, soy abierto, soy transparente en el sentido de lo que yo siento por Monarcas Morelia, por lo que significa la ciudad de Morelia, los aficionados de Monarcas y siempre va a ser especial enfrentarlos”

Hay que estar atentos al peruano Raúl Ruidiaz, quien a media semana estuvo concentrado con su selección y sufrió una ligero contratiempo en su tobillo, ahora habrá que esperar a ver su el artillero sale desde inicio del juego u otra vez se decide no arriesgarlo a una lesión mayor.

Monarcas tendrá que cuidarse de Julian Quiñones, quien se ha destapado como el goleador del torneo con seis tantos en 7 encuentros, por lo que en promedio sólo en un juego no ha marcado, sin duda es un arma letal de Lobos que por desgracia para ellos no se complementa con la defensa.

Aunque muchos de los jugadores de Lobos poseen mucha experiencia en primera división, será la primera vez en la historia del fútbol nacional en que Monarcas y Lobos se vean las caras en un partido oficial de la Liga o Copa MX, por lo que no hay antecedentes entre estos dos equipos.

El triunfo contra Pumas fue la última vez que los purépechas salieron del césped del Morelos. El juego se abrió con gol del artillero Ruidiaz, pero Castillo recordó a Monarcas su poca eficiencia para mantener los resultados, afortunadamente para los michoacanos, Vegas pudo colar el tanto definitivo que le dio la victoria a Morelia.

Por su parte, Monarcas llega viendo la cara opuesta de la moneda, previo a la fecha doble los michoacanos sufrían de cara al torneo, pues apenas podían mantenerse un poco lejos de volver a caer en la lucha por la permanencia, pero otra vez, un triunfo contra Pumas les levantó el ánimo y comenzaron con una racha positiva.

El último en hacerle visita a los poblanos, fue el cuadro crema del América, quien sacó los tres puntos de la casa universitaria. Los de Coapa se fueron arriba en el marcador con una seguidilla de dos tantos en la primera media hora de juego, pero en los últimos minutos de juego los 'licántropos' respondieron con el empate, no obstante, arrancando el segundo tiempo Oribe cerró el marcador 2-3.

Los Lobos se habían presentado como el equipo a seguir en el torneo, pero parece que los poblanos de a poco se han ido desinflando, pues luego de ocupar los primeros puestos de la tabla, ahora se encuentran más cerca al sótano de la general con ocho puntos, apenas tres más que el último del torneo, Chivas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Lobos BUAP vs Monarcas Morelia en vivo, correspondiente a la 8ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario BUAP a partir de las 17:00 horas