Atlas aprovechará la fecha FIFA

Luego del descanso de la Liga MX, Atlas tendrá más tiempo para trabajar. José Guadalupe Cruz, técnico de los rojinegros aprovechará la fecha FIFA para que su equipo pueda mantener e incrementar su nivel de juego, en donde los Zorros todavía tienen la posibilidad de estar en las fases finales, siempre y cuando obtenga resultados positivos para estar dentro de la liguilla.

El conjunto de la madriguera tuvo una semana clave y perfecta, ya que en la jornada doble del Apertura 2017, consiguió obtener 6 puntos que los tiene por el momento alejado del descenso, tras las victorias frente a Puebla y Veracruz, con ello los tapatíos retomaron la confianza e ilusión de poder calificar por el título.

A los Zorros les vendrá bien el parón del torneo, pues además de buscar un equipo solido que lo lleve a conseguir los puntos necesarios para calificación, recuperarían jugadores lesionados y con esto llegarían en perfectas condiciones a la recta final de la temporada.

La Furia actualmente ha logrado 13 puntos en 10 juegos disputados, se encuentran en la undécima posición en la tabla general, a los tapatíos les restan 7 juegos y su destino en el campeonato prácticamente lo tiene en sus manos, pues deberán de sacar 12 puntos si quieren asegurar su pase a la fiesta grande.

Tras la semana perfecta de los rojinegros, las buenas noticias continuaron en la madriguera, donde el 'Profe' declaró que el regreso del capitán Rafael Márquez está mas cerca que nunca pese a la difícil situación que enfrenta, sin duda sería un aliciente su regreso del Káiser para conseguir el objetivo de estar en la liguilla.

“Es un revulsivo su situación, lo de Rafa no es cosa menor, también ha perdido cosas, sobre todo prestigio y hoy lo ves disfrutando como un chamaco. Es un profesional en toda la extensión de la palabra y la realidad es que está puesto para jugar; yo espero que en no más de 15 días tenga buenas noticias de que no solamente lo vean entrenando con nosotros sino con posibilidades participar en el campeonato”.

A partir de ahora no habrá un margen de error para Atlas, en la que deberá de continuar con el nivel que mostró en sus dos últimos juegos para aspirar a más en el campeonato, depende de sí mismo para conquistar su gran objetivo la calificación y olvidarse de una vez por todas del descenso.