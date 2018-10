David Patiño: "Planteamos un partido que pudimos ganar"

Los Pumas de la UNAM sacaron un empate a dos ante Santos Laguna, en un duelo lleno de suspenso por ambas escuadras. Por lo que el estratega de Universidad, David Patiño, se quedó con el trabajo hecho por sus jugadores, pero el resultado no gustó.

“Me quedo con la sensación de que todos mis jugadores han hecho lo mejor que han podido. Al final, el resultado no gusta porque no conseguimos la victoria”, dijo el entrenador en conferencia de prensa posterior al duelo realizado en el México 68.

Tras sumar 10 derrotas, tres empates y tres victorias, el estratega aceptó el mal torneo de Pumas, pero confía en seguir adelante con el proyecto: "Es un torneo para olvidarlo, sin duda, pero es un torneo que debe dejarnos enseñanzas y corregir lo que haga falta”, comentó.

Con lo acontecido a su llegada, el entrenador se siente tranquilo en poder seguir en el banquillo universitario para el Clausura 2018: "Han visto cómo se ha desempeñado el equipo, han visto las ideas plasmadas en dos semanas, es poco tiempo para poder cambiar muchas cosas, sin embargo, logramos cambiar la inercia negativa”.

"El equipo ya refleja lo que a mí me gusta en términos de espíritu e intensidad"

Finalmente, con el tema de los reclamos hechos por los aficionados al equipo, Patiño respondió: "Por supuesto que nuestra afición está decepcionada porque el equipo no da los resultados que se esperan y tienen ese derecho".

El cuadro universitario continuará con sus entrenamientos previos al duelo contra el Querétaro en el Estadio 'La Corregidora', correspondiente a la última jornada del certamen azteca.