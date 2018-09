Contra viento y marea, el Atlas sigue en zona de liguilla

El Atlas está en zona de liguilla, desde el inicio del torneo estar entre los puestos de la fiesta grande del fútbol mexicano estaba en el presupuesto de los rojinegros, pues contaban con un plantel lo suficientemente capaz.

Bajas desde el inicio

Los zorros iniciaron y van a terminar la fase regular del torneo sin Leiton Jiménez, el zaguero colombiano sufrió una lesión en los ligamentos en el torneo anterior que lo dejó fuera de las canchas durante todo el Apertura 2017. El caso de Cándido Ramírez es parecido al de Jiménez, pues antes de iniciar el torneo sufrió una lesión que también lo hizo perderse el torneo.

Foto: Imago7

Las bajas del 'Káiser' y el 'Mago'

El caso de Rafa Márquez es distinto, pues el 'Káiser' no pudo jugar por varias jornadas debido a problemas legales que tuvo que enfrentar. Tuvo que dejar al equipo por varios partidos, era una pieza fundamental de Atlas en el inicio del torneo.

Foto: Lore Solórzano / VAVEL

Después, en el encuentro contra el América disputado en el Estadio Jalisco, otra mala noticia para los rojinegros, Clifford Aboagye se lesionó mientras se jugaba el partido. Un esguince de rodilla lo dejó fuera del certamen.

Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL

El 'Chavo' también fue víctima

Luego de varias jornadas, fue Matías Alustiza el nuevo lesionado gracias a un desgarre femoral derecho y en los últimos partidos ha entrado de cambio como contra Monarcas, no ha jugado en partidos contra Querétaro, Xolos y Tigres y en el último partido que fue el clásico tapatío, entró de cambio en los minutos finales.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Tres defensas

El colombiano Stiven Barreiro sufrió una lesión que tardó tres semanas en recuperarse, José Madueña y Daniel Arreola sufrieron ligeras lesiones que no pudieron librar y se perdieron el encuentro de copa en el que Atlas quedó eliminado.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

La mala suerte de Ustari

En el encuentro contra Tigres, el arquero argentino Óscar Ustari, sufrió una de las lesiones más impactantes en el fútbol mexicano. Sufrió una ruptura de tendón en la rodilla derecha, por lo que estará fuera de los terrenos de juego al menos 6 meses.

Foto: Rodrigo Peña / VAVEL

Piezas faltantes en el rompecabezas

El Atlas a lo largo del torneo ha perdido su columna vertebral, esa que hombres como Ustari, Márquez, Clifford y Alustiza sostenían, la 'Academia' es uno de los equipos -si no es el que más- que más lesiones tiene en este presente certamen.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Suerte encima de la efectividad según algunos aficionados

Y contra el viento y la marea de todas las bajas que el equipo ha sufrido, José Guadalupe Cruz tiene al Atlas en zona de liguilla, sin su columna vertebral el cuadro tapatío está momentáneamente en la fiesta grande, ocupando el octavo lugar con 24 puntos.

Muchos dicen que se debe a la suerte que tiene el 'Profe', sin embargo, se debe hacer un análisis profundo de la realidad que el equipo ha enfrentado a lo largo del torneo, y ojo que muchos confunden la realidad con excusas.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

Por arriba de varios favoritos

Sumado a todo esto de las lesiones, Atlas está por arriba de planteles que al principio del torneo eran favoritos del torneo; como Chivas, Pachuca, Xolos y que en este momento están casi eliminados de la pelea por un puesto de liguilla.

A la gente puede no agradarle el estilo de juego del Atlas, pero se olvida que el primer objetivo es no descender, y cuando se habla de no perder la categoría, es más recomendable sacrificar espectáculo por efectividad, y es lo que el 'Profe' ha logrado. Actualmente están a doce puntos del último lugar del cociente.