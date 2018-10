Pablo Larios: "La llegada de Enrique Meza fue un acierto"

Los días están contados para "La batalla de Puebla", y a unas horas que arranque el duelo en la cancha, el Club Puebla organizó un día de medios, donde estuvieron presentes varios emblemas del Puebla de antaño.

Entre los presentes destacó Pablo Larios, arquero de la década de los noventas, campeón con la 'Franja', atendió en exclusiva a VAVEL México asegurando que el Derbi poblano será un duelo de muchas emociones: "Debe de ser un duelo importante porque son dos equipos de Puebla, y la afición se dividirá, pero será importante demostrar quién es el que manda en este Derbi, yo espero que sea el Puebla, por los años, la jerarquía y seguramente veremos un muy buen juego".

Asimismo, Larios aseguró que se siente feliz por la decisión de tener a Enrique Meza como entrenado, y confía en su capacidad para sacar adelante el problema porcentual que tiene el Club: "Enrique es un entrenador de experiencia, es mi amigo y hasta fue mi entrenador antes. Su llegada fue muy acertada por la situación que atraviesa el equipo, pero desde que llegó ha mejorado y la mejoría se ha plasmado con resultados; lo apoyaremos ya que él ha demostrado la capacidad que tiene".

Al ser cuestionado sobre su mejor recuerdo con la 'Franja', Larios fue contundente: "Recuerdo todo lo que viví con Puebla, el ser campeón de Liga, de Copa, de CONCACAF y Campeón de Campeones, todo ello me agrada, estuve cinco años como arquero titular y sigue siendo un gusto que la gente me reconozca y me salude. Me quedo con la afición y el equipo que teníamos".

Finalmente, Larios Iwasaki reconoció que el cambio de directiva tiene un buen futuro: "Un gran equipo siempre se conforma desde la cabeza y ojalá todo marche bien y poco a poco Puebla retome lo que se merece, estar entre los grandes del futbol mexicano".

Te dejamos un vídeo para que observes la entrevista completa con el arquero que ganó el Campeonísimo.