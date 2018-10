'Chaco' Giménez: "Me debo a Pachuca"

El pasado sábado, Christian 'El Chaco' Giménez volvió a portar la playera del Pachuca en el juego ante pumas, lo hizo al entrar de cambio al minuto 76’ por Erick Gutiérrez; inmediatamente se ubicó en el medio del campo y la ovación de la grada no se hizo esperar, los cantos coreando su nombre fue un momento muy especial para el argentino nacionalizado mexicano, quien lo comentó al finalizar el partido así:

“Fue extraordinario, la verdad que la sensación que viví hoy fue extraordinaria, en un momento pensé que no la iba a volver a vivir y realmente la gente de Pachuca me mostró el cariño y yo tengo un cariño enorme hacia ellos, agradecimiento por lo que me dan a mí; ya me debo a Pachuca y no a Cruz Azul.”

‘El Chaco’ entró en un momento complicado para su equipo, pues el cambio estaba planificado cuando el partido estaba 2-2 y al ingresar Pachuca recién acababa de recibir el tercer gol de pumas, esto dijo de su cambio tras recibir el gol que los puso en desventaja:

“Si modificó la intención del cambio, pero bueno nada, creo que el ir a buscarlo más adelante creo que lo fuimos a buscar y hemos tenido en muchas ocasiones el gol, pero bueno hoy la sensación y lo que uno queda en la cabeza es que cuando tenéis dos goles arriba en tu casa no se te puede escapar el partido de hoy cómo se te escapó y eso lo vamos a hablar en la semana y vamos a tratar de arreglar algunas cosas.”

Lamentablemente Giménez no pudo colaborar mucho con su entrada al campo, a pesar que Pachuca intentó no lograron concluir sus llegadas y no fue el regreso que soñó, así se pronunció acerca de la derrota que sufrió su equipo:

“Me voy un poco triste por la derrota porque creo que el equipo merecía un poco más, pero satisfecho por qué el equipo tuvo una carga de trabajo intensa el año pasado y llevaba 4 días de entrenamiento y sabíamos que nos podía durar 70’, 75 ‘ minutos los muchachos bien pero creo que el equipo debió llevarse más, esto es un aprendizaje, recién comienza, pero vamos a trabajar en la semana para mejorar.”

Los Tuzos tendrán que mejorar su primera actuación en el torneo, el próximo sábado cuando enfrenten a las Águilas del América en el estadio Azteca, un partido que no será sencillo para los pupilos De Diego Alonso, y el día de hoy Christian Giménez habló del próximo partido:

“Me ha tocado jugar con Cruz Azul, me ha tocado jugar con Pachuca también una final, realmente es un estadio muy bueno para jugar, un equipo que viene de ganar, un partido muy atractivo, sabiendo que Pachuca siempre en el Estadio Azteca da buenos partidos y ojalá que este no sea la excepción.”

Tuzos y Águilas jugarán este sábado 13 de Enero, en punto de las 17:00 horas, partido que podrás seguir minuto a minuto a través de VAVEL.

