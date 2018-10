Diego Alonso: "Debemos tener paciencia"

Por la mínima, Pachuca perdió su primer partido en Copa MX ante el Atlético San Luis, partido que sirvió al técnico de los Tuzos para probar a jóvenes de la cantera, así como, a sus refuerzos para esta campaña; en dicho encuentro Diego Alonso sorprendió al alinear a 4 de sus 5 refuerzos como titulares Dairon Mosquera, Christian Giménez, Kekuta Manneh y Sebastián Palacios, (mientras que el quinto refuerzo tuzo Walter González entro de cambio), además de acompañarlos con un cuadro lleno de jóvenes canteranos, omitiendo en la porteria donde jugò 'El Conejo' Pérez y la lateral donde estuvo 'El Dedos' López, esto dijo el Charrúa de su alineación en conferencia de prensa:

"No pensar que íbamos a perderlo no, cuando planteamos el juego no pensamos en que podemos perder, si que es una posibilidad, pero, nosotros planteamos el juego más allá de la cantidad de jóvenes y también más allá de que estaban incorporándose jugadores nuevos, los refuerzos que hemos traido sabiamos que les iba a costar mucho, es primer partido oficial que tienen, con muy poquitos días de adaptación, muy diferente a lo que nos sucede con los titulares que vienen jugando en liga, que más allá que tienen pocos días de entrenamiento, tienen ya asimilado el sistema, saben la intensidad con la que jugamos, entonces debemos de tener paciencia, tratar de adaptarlos, este partido lo buscamos ganar pero también a nivel club lo que buscamos es la adaptación de los futbolistas, buscamos darle minutos a los chicos jóvenes también y que pudieran desempeñarse que pudiéramos nosotros también verlos como juegan en este nivel."

Ante el primer partido donde pudo ver jugar a todos sus refuerzos, le preguntaron al técnico uruguayo acerca del accionar de los refuerzos, a lo que Diego Alonso dijo:

"Tenemos que tener paciencia vuelvo a repetir, hay algunos jugadores de los refuerzos que me han gustado mucho, otros que se que le falta y que tenemos que tener paciencia necesaria para seguir dándole juego, sobretodo en copa y que a medida vayan tomando confianza, vayan tomando ritmo, empiecen a entender cómo jugamos y a partir de ahí verlos mucho más, necesitamos de los jugadores que hemos traído y necesitamos que vayan tomando nivel y ritmo porque los compañeros que vienen jugando en liga tienen una ventaja muy grande sobre ellos y hay tratar de poner lo mejor de sí para adaptarse".

El cafetalero Dairon Mosquera tuvo que salir de cambio al minuto 28', esto dijo su tècnico acerca del cambio:

"Tuvo una molestia, no tenemos todavía clínicamente el resultado de si tiene lesión o no, alguna molestia y esperemos a ver como se adapta".

Acerca del partido, donde su equipo se mostró mejor pese a la derrota esto dijo el director técnico de los tuzos:

"El equipo yo lo vi bien, lógicamente dominamos el juego, no hablemos solamente de posesión sino de posición en el campo donde nos posicionamos y en tiros a puerta y situaciones claras de gol creo que fuimos infinitamente superiores; nos faltó frescura, nos faltó frescura en el uno contra uno, nos faltó frescura en las combinaciones, nos falto un poco más de juego interior para atraer y poder darle la más posibilidad a los jugadores de banda por desequilibrar, pero en líneas generales creo que fuimos dominadores del juego y lógicamente que quiero mucho más de lo que dimos hoy pero en líneas generales también creo que fuimos mejores que el equipo rival y el equipo rival supo aprovechar sus oportunidades y defendió ese resultado a como dé lugar".

Por último, habló acerca de Lobos BUAP, que será su proximo rival en liga:

“Lobos es un equipo muy peligroso, que puede llegar a plantear también algo similar a lo que planteó hoy San Luis, finalmente juegan con una línea de tres y dos carrileros, el medio está conformado diferente lo juegan con tres medios y dos puntas, desean juegan mano a mano con los centrales, debemos vigilar mucho las áreas de los costados porque tiran centros de tres cuartos de cancha y tenemos que defender bien el área y ser certeros a la hora de jugar y de marcar; sabemos de lo que se está jugando lobos y lo que ha significado también el torneo pasado lo que ha hecho y lo ha hecho muy bien ojalá que nosotros podamos tomar el nivel y seguir tomando el nivel que hemos jugado los dos partidos anteriores".

Pero confía en que su equipo pueda obtener los tres puntos y sumar su primera victoria del torneo:

"Nosotros nos hemos mostrado muy fuertes en casa, siempre lo hemos sido, hemos sido un equipo que ha sido una fortaleza en nuestro estadio y debemos retomar eso; tenemos que seguir insistiendo, queremos ganar de local, de visita, en copa, en liga, en lo que se nos presente queremos ganar, pero, para eso debemos de tener nosotros tranquilidad, para darle tiempo a la gente que ha llegado y a los jugadores que están también tener la paciencia necesaria, porque el equipo lo está haciendo bien y necesitamos confianza y tomar esa dinámica positiva".

El próximo sábado, Pachuca enfrentará a Lobos BUAP en la Jornada 3 del Clausura 2018.