David Patiño: "No supimos definirlo"

Un empate intenso pero insípido fue el que se vivió en Ciudad Universitaria en esta fecha 3 del Clausura 2018 entre Pumas de la UNAM y Águilas del América. Los dos siguen siendo invictos, pero también se quedan con las ganas de poder llevarse un 'Clásico' que siempre será de orgullo extremo.

David Patiño, técnico de los auriazules, reconoce que el equipo pudo recomponer en la segunda mitad: "Yo creo que ajustamos después de un primer tiempo donde fueron mejores que nosotros. En el segundo tiempo, recuperamos el control de juego pero no supimos definirlo".

El ex canteranos no se quiso meter en polémicas con las decisiones arbitrales: "En lo personal no me gusta hablar del arbitraje porque entiendo la labor complicada que tiene. Si soy franco, tendría que ver la jugada para ver si (Uribe) se va o no. Lo mejor que podemos hacer es respetar el arbitraje".

Aunque para el técnico universitario, Pumas tuvo la oportunidad de llevarse los tres puntos en algún punto del encuentro: "Creo que hicimos los méritos suficientes para ganarlo. En el juego hay resultados y, al final, viendo como resultó el juego, el resultado tiene justicia porque ellos fueron mejores en el primer tiempo".

Para finalizar, Patiño confirmó las bajas de Rodrigo González por todo el torneo, por lo que tendrán que intervenirlo y Yuber Asprilla por una distensión de ligamentos, aunque todavía no se sabe cuanto tiempo estará fuera, aunque no será nada más grave.