Pablo Barrera: "Es un punto importante, no nos debemos de confiar ante Chivas"

Los Pumas de la UNAM enfrentarán a las Chivas Rayadas del Gudalajara este domingo en el Olímpico Universitario, en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Liga Bancomer MX. Previo al partido del fin de semana, el atacante auriazul, Pablo Barrera, sabe que una victoria ante el equipo jalisciense será fundamental en los objetivos de su equipo.

"Enfrentar a Chivas, en nuestra casa y con nuestra gente será un gran impulso para nosotros. El equipo está para grandes cosas y el domingo lo debemos demostrar. Hay que ser intensos, esa es la única forma de ganar. Lo que el equipo se propuso, desde la pretemporada, es que en CU debemos sacar los tres puntos sí o sí", dijo el delantero univesitario en la Cantera.

Además, él mismo sabe que sus compañeros no pueden relajarse ante el rival en puerta: "Es un punto importante, no nos debemos de confiar. Sabemos que Chivas no viene con buenos resultados, pero eso no dice que ganaremos. Será un partido muy difícil, cerrado en medio campo y que si no ponemos intensidad se nos puede complicar", aseguró.

En la búsqueda de un triunfo en casa, Universidad deberá de aprovechar el desgaste físico del cuadro rojiblanco: "Debemos ser inteligentes y (saber) que ellos tienen un día menos de descanso. Tenemos que empezar desde el minuto uno a ser intensos porque les va a costar en nuestro estadio, a las 12 del día. Si ganamos será un golpe de autoridad y anímicamente nos ayudará mucho”.

