Luis Fernando Tena: “Nos faltó consistencia”

Semestre para el olvido de los Gallos Blancos, puesto que no pudieron ganar en el último juego en casa y apenas consiguieron una victoria en toda la temporada jugando ante su gente.

Al término del enfrentamiento, Luis Fernando Tena reconoció que les faltó regularidad para hacer mejores cosas en este certamen: “No fue un buen torneo y la afición en términos generales tiene razón de estar molesta; Nos faltó consistencia, hubo unos partidos muy buenos, otros regulares y muy malos. Nunca pudimos ser consistentes para clasificar en un torneo tan fuerte y parejo como el fútbol mexicano”.

Por el plantel que conformó Querétaro tenía todo para calificar, no obstante, los resultados nunca llegaron: “Algunos jugadores jóvenes van creciendo y han tenido buenos partidos, pero no ayuda con un equipo inconsistente y, por lo tanto, no se puede aspirar a calificar. Además, sacamos muy buenas lecciones de todo este torneo, a pesar de que son seis temporadas seguidas sin clasificar, aunque en éste teníamos para aspirar a más”.

El estratega queretano mencionó que sus pupilos realizaron un buen accionar, pese al empate a cero: “Hoy el equipo jugó bastante bien de acuerdo con las circunstancias contra un equipo muy fuerte, con entrega total y con un clima muy difícil, ya que los últimos 15 minutos el partido bajó de ritmo, ambos estábamos cansados, pero terminamos jugando en su campo. Lamentablemente no lo pudimos reflejar en el marcador, pero en términos generales hicimos un buen cotejo contra los Tuzos”.

Por último, Tena expresó que está a favor de que se apruebe el VAR para que no ocurran casos como el gol anulado esta tarde a los Gallos Blancos: “Hace todo más justo. Ojalá en el fútbol mexicano se dé en cuanto antes y que lo hagan de la manera más sana que se pueda. Hoy se hubiera evitado el error del árbitro con el cabezazo de Britos que si entró, tal vez hubiéramos perdido un minuto, pero hubiese sido lo más justo”.

Querétaro cerrará el Clausura 2018 visitando a los Pumas de la UNAM.