Tres grandes momentos de Pumas en el Estadio Azul

El Estadio Azul no será más la casa de Cruz Azul a partir de la siguiente temporada y durante su estadía el inmueble vio triunfar a varios equipos de la Liga MX, Pumas no fue la excepción. Por eso te presentamos tres grandes momentos de los auriazules en el inmueble.



El primero ocurrió en la vuelta de los octavos de final del Torneo Invierno 98, La Máquina recibía en el cotejo de vuelta a unos auriazules que habían tomado ventaja en la ida por 3-2. En el cotejo los locales igualaron el global pero, sobre la hora, Jaime Lozano remató de cabeza en el área y sentenció la eliminatoria. Aquella ocasión era la primera liguilla que en torneos cortos en la que los universitarios se medían ante los cementeros.



El segundo se traslada hasta el Apertura 2010, la cita de nuevo era la fiesta grande y los del Pedregal necesitaban dos anotaciones para eliminar al cuadro de La Noria. De manera rápida, Martín Bravo al minuto cinco abrió el marcador con un disparo desde la media luna. Fue hasta el segundo tiempo cuando en un tiro de penalti, Juan Carlos Cacho sentenció el pase universitario ante los ojos de Enrique Meza y Guillermo Vázquez.



Finalmente está la última victoria de Pumas en ese inmueble. Era el Apertura 14, ambos equipos llegaban con escasas posibilidades de clasificar para la J17. Sin embargo los dirigidos por Luis Fernando Tena se vieron sorprendidos con un polémico gol de Javier Cortés. Pese a que los azules llegaron de manera constante, Alejandro Palacios fue pieza clave para que la valla no se rindiera y sobre la recta final Eduardo Herrera anotó el segundo.

Dicha victoria fue clave para que los de Memo Vázquez, quien había regresado al club, se metieran a la liguilla de ese torneo.