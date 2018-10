Ángel Martínez salió satisfecho por el título de los Tigres Sub 20

Años de estar con la categoría Sub 20 por fin rindieron frutos para el profesor Ángel Martínez, ya que los Tigres no se fueron en blanco este semestre y se coronaron monarcas.

Tras calificar como terceros generales, derrotaron a Puebla, Chivas y América para adjudicarse la Liga MX en la categoría menor, contando con el mejor goleador del certamen como Rafael Durán.

Al termino del partido en conferencia de prensa, el director técnico destacó que la dirigencia les ha dado la confianza tanto a su cuerpo de trabajo como a los jóvenes para poder desarrollarse a plenitud y los resultados están llegando: “Se está haciendo buen trabajo desde la directiva, así como el equipo de primera, ya que los dirigentes nos vienen a ver todos los partidos porque ya hubo jugadores que han hecho pretemporada con el equipo de primera, el ‘Tuca’ les ha dado la oportunidad y ya ellos dictaminarán el plan para los jugadores”.

El estratega Martínez reconoció que pese a que no están en el mismo nivel que la categoría mayor, destacó el trabajo a lo largo de todo el semestre del plantel: “Creo que la Sub 20 tiene su nivel, la primera división el suyo, los muchachos han demostrado buenas cosas y sin duda es un buen trabajo formativo y Ferretti en su momento les dará su chance”.

Los Tigres tanto en al Sub 20 como en la Sub 17 se metieron a la fiesta grande en el Clausura 2018, sin embargo, los felinos de Primera División se han destacado en los últimos años por reforzarse con extranjeros y darles pocas oportunidades a los futuros futbolistas. Pese a ello, Martínez señaló que hay que llevar a los jugadores poco a poco en el proceso hacia el profesionalismo: “Hay mucho talento, no solamente en Tigres sino en México, así que hay que irles teniendo paciencia”, finalizó el técnico.