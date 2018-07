Volver a Liguilla, el único objetivo en la cabeza de Luis Robles

Google Plus

El Club Puebla continúa con su intensa preparación de cara al torneo Apertura 2018 y este martes, el centrocampista y refuerzo camotero, Luis Robles, externó su sentir por volver a defender los colores de la Franja.

“Me he sentido bien, contento, me recibieron bastante bien, a algunos ya los conocía, me voy adaptando poco a poco a lo que pide el cuerpo técnico, se está armando un buen equipo“.

En cuanto a sus objetivos a nivel personal y grupal, el “Macue“ aseguró que buscará tener protagonismo con el equipo para poder buscar calificar a Liguilla, tal como lo hizo en 2015 cuando Puebla era dirigido por Pablo Marini.

“De entrada tener minutos es lo más importante, aportar al equipo y sobre todo calificar nuevamente, tuve la oportunidad de calificar antes con Puebla y me gustaría hacerlo nuevamente“.

Finalmente, Robles externó lo importante que será el apoyo de la afición a lo largo de la temporada, tomando como ejemplo la comunión que se dio hace algunos años.

“El tiempo que me tocó estar tuvimos ese apoyo que fue muy bueno y nos dio ese extra que en los partidos nos hacía falta y por ende logramos calificar“, sentenció.

Puebla iniciará el torneo Apertura 2018 visitando a Cruz Azul el sábado 21 de julio en punto de las 17:00 horas.