Marcelo Allende advierte que Necaxa no le tiene miedo a nadie

Luego de ganar la Supercopa MX el fin de semana ante Monterrey, Marcelo Allende se siente motivado para el arranque del Apertura 2018 frente a un rival de la talla del América, por lo que el mediocampista ofensivo aseguró que los Rayos no se hacen pequeños.

“El ‘Profe’ y el equipo no le tienen miedo a nadie por la calidad de jugadores que tenemos, creo que lo demostramos contra Monterrey pero ya fue un objetivo que pasó y ahora hay que volver a hacerlo y prepararse para América, hay que jugarlo con todo, al tú por tú”, comentó.

El joven andino arrancó como titular y jugó 77 minutos ante los Rayados hasta sus sustitución por Luis Ernesto Pérez, situación que le dejó un grato sabor de boca: El equipo me ayudó mucho a estar en confianza, me sentía muy bien físicamente y eso ayuda mucho, agradecerles a mis compañeros que siempre están conmigo y me dan la confianza .

Luego de que en el Clausura 2018 tuviera un papel como suplente en Liga y titular habitual únicamente en la Copa, el jugador chileno se dice listo para asumir mayor protagonismo con los rojiblancos:

La temporada pasada no me tocaron muchas oportunidades, ahora se me presentó una linda oportunidad iniciando y sabía que no podía desperdiciarla, traté de dar todo y aprovecharla al máximo, tengo que seguir trabajando para pelearle a cualquiera en el once titular

Cabe mencionar que los hidrorayos estrenan timonel: Michel Leaño que ha tenido buena participación en la Liga de Ascenso. Su gran prueba comienza el próximo domingo cuando enfrenten a las Águilas.

En las últimas tres jornadas inaugurales, al igual que en sus últimos tres enfrentamientos de fase regular contra las Águilas, Necaxa tiene una marca de 1 ganado, 1 empatado y 1 perdido. Por otro lado, en caso de ver acción, sería la primera ocasión que Allende se enfrente al equipo de Coapa.