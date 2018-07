Punto Cíclico: ¿Y después de la sexta?

La inesperada victoria de los Guerreros del Santos Laguna en territorio visitante generó una algarabía descomunal entre la gente de Comarca, muestra de ello fue el acostumbrado desfile que se realizó el 21 de mayo pasando por algunos puntos importantes de la región, concluyendo en la Plaza Mayor de Torreón, Coahuila.

(Foto: Santos Laguna)

Le entrega del balón de oro 2018 premió a los futbolistas santistas José Juan Vazquez como mejor medio defensivo, Djaniny Tavares de mejor delantero y Robert Dante Siboldi como mejor director técnico, reconociéndoles su labor destacada en el Clausura 2018. Aparte de estos jugadores, Carlos Izquierdoz y Brian Lozano también fueron incluidos en el XI ideal de la Liga Mx.

(Foto: Santos Laguna)

El periodo del mundial de Rusia 2018 apagó brevemente la euforia por el título y disminuyó momentáneamente las noticias con respecto al monarca lagunero.

Aun no concluía el mundial de fútbol cuando los verdiblancos presentaron su nueva piel, ahora fabricada por una marca mexicana. Los comentarios de la afición fueron en su mayoría positivos porque se mantuvo la esencia de las franjas tradicionales en el uniforme de local. Del traje de visita verdinegro no gustaron las franjas pequeñas verdes, pues aun y cuando no lo hacen lucir feo, si lo comparamos con el que se usará en casa sí quedó a deber.

Con estos uniformes, Charly inició con el pie derecho, pero queda la expectativa entre la comunidad con respecto a si saldrá a la venta una playera conmemorativa por el 35 aniversario.

(FOTO: Santos Laguna)

En cuanto a transferencias, los albiverdes acomodaron en el draft a Brian Rabello y Jorge Sánchez, quienes militarán en Lobos BUAP y América; por otro lado, David Andrade y Oscar Bernal estarán en la Liga de Ascenso.

Lo preocupante no fueron estas salidas, sino la desbandada de figuras y referentes del equipo, pues se oficializaron las transferencias definitivas de Nestor Araujo al Celta de Vigo, Carlos Izquierdoz a Boca Juniors y Djaniny Tavares hacia el balompié asiático. Lo peor del caso es que fueron tan repentinas que no hubo oportunidad de darle chance a las personas que llegarían en su lugar de adaptarse por falta de tiempo.

(Foto: El Siglo de Torreón)

Para llenar esos huecos, se contrató a Martín Nervo del Huracán argentino y a los mexicanos Alejandro Castro del Atlético San Luis, Eduardo Herrera del Rangers de Escocia; así como el regreso de Carlos Orrantia procedente del América.

El problema con estas llegadas es la presión de suplir las posiciones de jugadores que se convirtieron en históricos. No son malos futbolistas, pero la percepción que se tiene sobre ellos es que no están al nivel de los que se van y para la afición eso puede significar una reducción del plantel. Siendo realistas, han pasado bastantes torneos desde que Santos no contrata a un “pez gordo”, así que no hay que preocuparse, si inteligencia deportiva los tiene contemplados es porque reúnen los requisitos para vestir la casaca santista. Les va a costar al inicio la adaptación, pero seguramente podrán con el paquete.

(Foto: El Sol de la Laguna)

Tuvieron cuatro juegos amistosos, en Estados Unidos perdieron 0-3 contra América, 1-2 frente a San Antonio FC y 0-3 ante Toros de la segunda división de la MLS. En las instalaciones de TSM superaron a Tampico Madero 4-2 de la Liga de Ascenso.

Si bien los resultados en estos duelos es lo de menos, sí apura la cantidad de goles que está recibiendo la nueva defensa integrada por el nuevo capitán Javier Abella, Gerardo Alcoba, Martín Nervo y Jesús Angulo; pues se ve que les está costando acoplarse y retomar el ritmo futbolístico.

La hecatombe ocurrió el domingo pasado al caer 0-4 ante Tigres en el Campeón de Campeones 2017-2018. A pesar de un inicio dónde se le compitió al equipo auriazul, fue evidente que la falta de gol y la mala coordinación defensiva terminó por ocasionar la goleada. Cuatro goles recibidos, dos postes en contra y un penal atajado por Orozco decretaron la goleada, aun y cuando los felinos no se emplearon a fondo.

(Foto: Santos Laguna)

De esta manera el campeón se presentará el domingo frente a su afición en el estadio Corona para comenzar la defensa de su trofeo en el torneo en que conmemorarán sus 35 años de vida. Las circunstancias no son las óptimas, futbolísticamente no están listos para entrar en competencia y se tienen más dudas que certezas sobre el equipo, pero a pesar de ello, la ilusión por tener un torneo aceptable está presente.

Esta enésima reestructuración guerrera era necesaria, tal vez fue sorpresiva pero en un fútbol de cambios, los Guerreros han demostrado que aun y cuando entren y salgan constantemente los jugadores, lo importante es el equipo y al menos en este momento, el aficionado santista puede presumir que para iniciar el torneo, tienen en casa al vigente monarca de la Liga y que se presentará el domingo en su estadio para recibir a los renovados Lobos BUAP.

Así como todo lo que inicia termina, cada cosa negativa tiene algo de positivo, esto es Punto Cíclico y nos estamos leyendo.