Después del parón por Fecha FIFA, regresa la Liga BBVA MX con la jornada 13. Uno de los duelos del fin de semana es el Juárez vs Santos Laguna en el Olímpico Benito Juárez, donde estos dos equipos harán hasta lo imposible por sumar 3 unidades de cara al cierre del torneo.

Sin conocer las alineaciones, cualquiera podría dar hasta 4 nombres de jugadores que pueden dictaminar el destino del compromiso, por ello, aquí te los enlistaremos.

Antes de, es importante conocer el status de estas dos escuadras, pues a falta de 4 fechas, las victorias son cruciales para al menos aspirar al ´Play – In.

Bravos de Juárez

Son 17°, penúltimo con un triunfo, 3 empates y 8 derrotas que le han permitido sumar solo 6 puntos. Su balance de goles es de 11 a favor por 21 en contra.

Últimos 5 partidos:

Jornada 9, 28 de febrero: Tigres 1 – 0 Juárez

Jornada 10, 2 de marzo: Pachuca 3 – 2 Juárez

Jornada 11, 8 de marzo: Juárez 1 – 1 Toluca

Jornadas 12, 15 de marzo: Querétaro 1 – 0 Juárez

Jornada 7, 23 de marzo (pendiente): Juárez 4 – 3 Puebla

Santos Laguna

Marchan 12° con 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas que se traducen en 14 puntos. Cuentan con 13 goles a favor y 18 en contra.

Últimos 5 partidos:

Jornada 9, 21 de febrero: Toluca 1 – 0 Santos Laguna

Jornada 8, 25 de febrero: Santos Laguna 1 – 0 Mazatlán

Jornada 10, 1 de marzo: Querétaro 0 – 1 Santos Laguna

Jornada 11, 9 de marzo: Santos Laguna 3 – 0 Cruz Azul

Jornada 12, 15 de marzo: Tijuana 2 – 2 Santos Laguna

En pocas palabras, Juárez busca no pagar la multa y Santos colarse en el ´Play – In´…

¿Quiénes son los hombres clave en este partido?

Juárez

Benny Díaz

Su otro apellido es Jáuregui, y con 25 años, puede decir que está volviéndose el arquero titular por encima de la “promesa” Jurado y la “leyenda” Talavera. Disputó completos los últimos 180 minutos, con una victoria y otra derrota con 4 goles permitidos. Será interesante ver si se “crece” ante un equipo que buscará ganar a como dé lugar.

Francisco Calvo

El costarricense de 31 años ha jugado copas mundiales, por lo que es un experimentado en duelos de alto calibre. Hasta el momento ha disputado 810 minutos con 9 titularidades. A pesar de que las cosas no han marchado como todos quisieran, él sigue firme en el fondo haciendo hasta lo imposible para que los atacantes no se acerquen.

Aitor García

854 minutos. 4 goles. 11 partidos de titular. Así ha sido hasta el momento el rendimiento del español procedente del Real Sporting de Gijón de España. Los aficionados emitirán su veredicto, pero hay que recordar que hizo un doblete ante Puebla apenas el fin pasado. Los de la ´frontera´ esperarán que supere su propia marca.

Ángel Zaldívar

El ya veterano de 30 años suma 376 minutos en el torneo con 3 titularidades y 2 goles. De más a menos, pero sigue ahí de alguna u otra forma. Tal vez sea su altura o movimientos, quizás su experiencia, pero de que aún puede aportar algo, puede, ya que sigue vigente.

Santos Laguna

Carlos Acevedo

Tiene que volver el de hace tiempo, ¿no? Aquel joven mexicano con aspiraciones a dar un salto de calidad en cualquier club y selección. Tras las últimas lesiones no ha podido dar confianza al 100%, por eso este cierre de torneo tiene que ser el del regreso de Acevedo. Lleva 3 cotejos sin recibir gol desde que llegó Ambriz, es cuestión de enfoque.

Santiago Núñez

El argentino de 23 años busca escribir su historia. Ahora tiene que hacerlo “a prisa” pues con la baja de Doria, los de la ´Comarca´ tienen que asegurar su zaga, y al menos ´Nacho´ ha confiado en él.

Jordan Carrillo

Tras ser convocado a la Selección Sub 23 de Ricardo Cadena y jugar en ambos duelos vs Argentina Sub 23, con muestras interesantes de talento y un gol, es crucial que el joven mexicano tome parte de las riendas del equipo ´lagunero´. Carrillo suma aproximadamente 220 minutos en los últimos tres compromisos con su club, lo cual es bueno, ya que con 22 años, es casi suya la posición de volante con los ´albiverdes´.

Jesús Ocejo

Los aficionados dirán, ¿por qué él? Esa es una pregunta para ´Nacho´, pues desde que llegó ha contado con él sin importar que tenga meses sin marcar. Su velocidad, arranques, desmarques, entre otras habilidades, han llenado el ojo del técnico quien solo espera un gol para terminar de cimentar la seguridad del propio jugador.

Estos son algunos protagonistas “destacados” de Bravos y Santos que podrían hacer de las suyas el domingo, ¿cuáles son los tuyos?