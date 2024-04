No caben dudas que un enfrentamiento entre Santos Laguna y el Club América terminan siendo vibrantes encuentros con muchos goles y muchas emociones, lo vivimos el torneo pasado cuando en últimas instancias los azulcremas se llevaron el encuentro.

De un torneo a otros hemos podido ver que cuando se enfrentan estas dos instituciones, los juegos suelen tener grandes momentos En esta ocasión, los laguneros arribaban a este enfrentamiento con la misión de sacar los tres puntos de casa y seguir en la pelea por la clasificación.

Foto: TV Azteca

En cambio, los comandados por André Jardine están en búsqueda de poder conseguir dos títulos este semestre, repetir el campeonato en la competición doméstica y aspirar a ganar la Concacaf Champions League. Cierto es que en ambas, está bien encaminado y como usualmente sucede, una victoria contra el club azulcrema puede ayudar anímicamente.

Con todo lo que ha ocurrido hasta antes del encuentro, se podría esperar un enfrentamiento disputado por ambos conjuntos, un duelo táctico que se definiría por pequeños detalles, que puedes ser causados por jugadores especiales.

Primer tiempo

Bajo un muy buen ambiente en el Estadio TSM y bajo las órdenes del silbante Luis Enrique Santander, daba inicio a un enfrentamiento del que se esperaba mucho. Las grandes novedades en el campo fueron la línea de cinco en la zona baja de Santos Laguna, mientras que por el lado azulcrema, sorprendía la suplencia de Álvaro Fidalgo.

Un duelo entre estos dos conjuntos, los primeros instantes suelen ser claves, muchas veces los entrenadores buscan sorprender con su parada táctico y buscan anotar en los instantes iniciales del duelo. Hecho que sucedió al inicio, los comandados por Ignacio Ambriz buscaban hacerse del balón.

Bajo las órdenes del estratega mexicano, se ha visto una mejora notable en el accionar de los laguneros, se ve un equipo más trabajado tácticamente y físicamente. En los más recientes juegos, hemos visto que el estratega mexicano ha apostado por jugadores surgidos en la cantera, como Jordán Carrillo, Salvador Mariscal o Stephano Carrillo.

Foto: Club América

Ante la ausencia de Harold Preciado, por un tema extra cancha, estos tres futbolistas han formado el ataque de los “Guerreros” y fueron los causantes de las primeras desatenciones en la zona defensiva de las “Águilas”.

Por la banda defendida por Israel Reyes fueron los primeros ataques laguneros, provocando que el jugador mexicano cometiera errores que no eran aprovechados. La presión de los “Guerreros” era alta y provocaban una incomodidad en el terreno de juego. El propio André Jardine no podía encontrar la solución, puesto que su equipo no se encontraba en el campo.

Los locales eran más que los azulcremas, Jordan Carrillo tuvo la oportunidad de disparar a la portería defendida por Luis Malagón, pero su remate dio al poste y su contra remate no pudo entrar tras ser bloqueado por la defensa.

Foto: Club América

La ofensiva azulcrema no lograba aparecer en el juego, en algunos momentos Henry Martín tenía que bajar al medio campo para poder ayudar a sus compañeros a salir de la alta presión que hacían los locales.

Poco después de los 25´ el cuadro americanista comenzó a asentarse de mejor manera en el terreno, la participación de Diego Valdés era más constante y provocaba mayor peligro en la portería de Carlos Acevedo. El neerlandés Javairo Dilrosum comenzaba su desequilibrio en las bandas, pero poco generaba.

Pocas acciones sucedieron en la primera parte, puesto que los locales tuvieron su oportunidad más peligrosa en el remate de juvenil lagunero, mientras que los azulcremas poco peligro generaron a una defensa bien planteada con tres centrales fijos y dos carrileros. Sin más acciones el silbante daba por finalizada los primeros 45 minutos, siendo los albiverdes superiores al América, pero con poca efectividad y claridad en la zona ofensiva.

Segunda parte

El comienzo del complemento fue como el inicio del primer tiempo, con ambos buscando el balón para empezar a predominar su idea de juego, siendo los dirigidos por André Jardine quienes comenzaría con mayor peligro, tratando de abrir el marcador.

Sería hasta cinco minutos después de la reanudación que Javairo Dilrosum tendría su oportunidad, pero se iría muy desviado del arco resguardado por Carlos Acevedo.

Sin embargo, cuando los azulcremas estaban haciendo méritos para poder ponerse en ventaja en el marcador, en una buena jugada ofensiva provocada por Jordan al espacio de los centrales serpia aprovechada por Stephano quien sacaría de su posición a Malagón y marcaría el primer gol del partido.

Los albiverdes lograban ponerse en ventaja, tras una buena jugada colectiva que habían generado, provocando dudas en la zaga central, puesto que Ramón Juárez y Néstor Araújo no habían podido coincidir en el presente torneo. Quizá eso lo quisieron aprovechar los albiverdes.

Foto: Club Santos Laguna

El partido comenzó a ser de ida y vuelta, ya que los dirigidos por Jardine no querían rendirse, pero los dirigidos por Ambriz buscaban ampliar el marcador, oportunidades comenzaron a generarse por ambos lados, pero la puntería frente al arco no aparecía.

Ambos estrategas realizaron modificaciones, en búsqueda de mantener el resultado, o por su defecto, lograr empatarlo. Julián Quiñones, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo hacían acto de presencia en el TSM.

En una de las pocas desatenciones defensivas que tuvieron los locales la aprovecharía Zendejas, quien logró rematar al arco de Acevedo y con un poco de suerte lograría introducirse en la portería albiverde, provocando el empate en el marcador.

En los minutos finales, el América buscaría quedarse con las tres unidades, pero su poca puntería evitaría que cayera otro gol más, puesto que oportunidades no le faltaron, Israel Reyes tuvo una, así como Kevin Álvarez, pero no pudieron entrar.

Foto: MexSport

Al final, todo finalizó en un peleado empate por ambos, los laguneros le pudieron competir al cuadro azulcrema gran parte del partido, el primer tiempo los visitantes se sintieron incómodos y terminaron siendo claramente superados.

En la parte complementaría, los visitantes fueron superiores los últimos 20 minutos, tras el gol buscaron remontar, pero una mala noche en la puntería frenaría cualquier oportunidad de lograrlo.

Conclusión

Tácticamente, la estrategia planteada por Ignacio Ambriz funcionó en gran parte del partido, el América tuvo pocas llegadas de peligro ante una defensa que a pesar de haber sido un experimento, logró frenar de buena manera a una de las mejores ofensivas del certamen.

El equipo compitió de buena manera contra uno de los mejores del campeonato, se ha notado en gran escala lo que Ambriz le ha traído a este equipo, Santos hoy compite con los “grandes”. Hecho que era impensado luego del irregular inicio.

Por lo mostrado ante hoy hay grandes posibilidades de poder obtener la victoria en los siguientes enfrentamientos, quizá el más complicado será el que disputarán ante Pachuca. Fuera de ello, podemos decir que el cuadro de la laguna, peleará hasta el final.