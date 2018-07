Marcelo Michel Leaño: "Fuimos presa de nuestros propios errores"

El conjunto de Necaxa cayó la tarde de este domingo en el Olímpico Universitario, en lo que fue la segunda fecha de la Liga Bancomer MX, edición Apertura 2018. Los Rayos que, en general, no tuvieron un mal funcionamiento y que, incluso, dos veces tuvieron la ventaja en el marcador, cometieron errores puntuales, los cuales les terminaron costando la derrota ante los Pumas de la UNAM.

Finalizando el partido, Michel Leaño dio su punta sobre el resultado y el juego de sus dirigidos: "Pumas fue un digno vencedor, es un equipo muy bien trabajado, con muy buenos jugadores; en el marcador, no puedo debatir, pero, en las formas, que es lo que a mí me ocupa, es un resultado engañoso. Hoy fuimos presa de nuestros propios errores, pero las sensaciones que quedan son positivas".

Respecto a los errores puntuales que tuvo, específicamente, la defensa rojiblanca, el estratega comentó: "No podemos individualizar; cuando aciertan los jugadores, acertamos todos, y cuando se equivocan, nos equivocamos todos. Vamos a tener muchísima autocrítica. Hoy no nos salieron las cosas, pero, al final, la afición se fue aplaudiendo a su equipo, porque vio que siempre se entregó".

Para finalizar, Marcelo dejó en claro que no se va satisfecho de la Ciudad México, aunque aseguró que su escuadra está haciendo bien las cosas: "No puedo estar contento luego de una derrota. Lo único que queda es mejorar para que no vuelva a pasar lo que nos pasó hoy. El equipo va por el camino que queremos; este Necaxa va a ser de época y protagonista. Vamos a proponer en todos a las canchas; a veces nos va a salir, y a veces, no".