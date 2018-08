Ismael Sosa: "Sé que en algún momento me va a tocar jugar y tengo que estar preparado"

Luego de que se le diera vuelta total a la página e incertidumbre sobre si Ricardo Ferretti tomará o no la Selección Mexicana, los Tigres se enfocan totalmente en lo que será el compromiso de este fin de semana dentro de la tercera fecha del Apertura 2018. El siguiente rival es ‘La Máquina’ de Cruz Azul que de igual forma que los felinos, ha arrancado el certamen con par de triunfos sin recibir gol.

Ismael Sosa ofreció declaraciones con respecto al cotejo ante los celestes que promete ser de los mejores de la jornada. Primeramente reconoció lo que significa el equipo cementero en nuestro país: “Por lo que yo tengo y he vivido acá en el futbol mexicano, es un equipo grande. Por ahí los últimos años no tuvo la posibilidad de ganar títulos pero tiene una afición muy seguidora, que es muy respetada”

Posteriormente el atacante sudamericano agregó: “Es un rival dinámico donde igualmente es un equipo nuevo, recién está formado con diferencia del nuestro que viene de varios años. Tenemos que hacer pesar eso. Todos los partidos en la Ciudad de México son difíciles, se hacen complicados, esperemos hacer las cosas bien de visitante que por ahí el torneo se nos complicó un poco y sacar puntos para terminar lo más arriba posible”.

Ismael habló con respecto a su situación personal, dado que no ha podido ver minutos cómo él quisiera en este arranque del año futbolístico: “El torneo recién arranca, van dos fechas. No tuve minutos pero estoy tranquilo, sé que en algún momento me va a tocar jugar y tengo que estar preparado. Lo que sí es que no estoy acostumbrado a estar sin actividad”.

Finalmente, sobre la circunstancia de que Pedro Caixinha siguió de cerca lo hecho por los felinos el pasado domingo ante los Xolos, Sosa dijo: “No sabía que había venido pero Tigres tiene un futbol que lo ha caracterizado por mucho tiempo y uno no tiene por qué cambiar. El equipo lo tiene muy claro y sabe a qué juega”.