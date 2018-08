El campeón debuta con victoria

Necaxa: Y. Gutiérrez (C); A. Mayorga, C. Villanueva, L. Hernández, J. Medina; D. Álvarez, G. Hernández (C. Riaño, min. 51), E. Lira, P. Esquivel, F. Castro (C. Camacho, min. 67); y M. Barragán (J. Plascencia, min. 81). DT: Marcelo Michel.

TM Futbol: J. Alvarado; C. Bernal, G. Barbosa, C. Tovar (J. Méndez, min. 71), O. Manzanarez; J. Miranda, K. Harbottle, D. Esqueda (C), D. Andrade (J. Ledesma, min. 61), P. Vargas (S. Martínez, min. 45); y E. Aguirre. DT: Eduardo Fentanes.

MARCADOR: 1-0, min. 58, M. Barragán.

ÁRBITRO: Juan Esquivel. Amonestó a: E. Lira (min. 19) y S. Martínez (min. 65).

INCIDENCIAS: Jornada 2 del torneo Apertura 2018 de la Copa MX (Grupo 4). El partido tuvo lugar en el Estadio Victoria: 5,350 espectadores.