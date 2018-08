Pachuca sondea a campeón de la Premier League

Google Plus

Aunque es cierto que todo es un proceso, y que el español Pako Ayestarán es un recién llegado a la institución, la realidad es que no logra cuajar su idea futbolística a los Tuzos, los números comienzan a preocupar; tres derrotas en tres partidos, para el ex secuaz de Rafael Benítez. Es bien sabido por los aficionados al Pachuca que la institución es de las más “aguantadoras” en toda la liga, pues es famosa por dejar procesos completos, como fue el caso de Enrique Meza. El 'ojitos' no le ganaba a nadie, muchos pedían su cabeza, pero después de la turbulencia consagró una de las mejores épocas en la historia del club.

De resaltar que así como han encontrado solvencia ganadora, los hidalguenses han tenido que sufrir con oncenas que no representan la garra y el bien jugar Tuzo, la actual es una de ellas, una plantilla titular conformado en su mayoría por gente de experiencia, que se nota sin idea, sin ese ADN pachuqueño que lo llevó a los cuernos de la luna.

El cuadro de los Tuzos del Pachuca ha estado buscando un delantero de garantías luego de su mal comienzo, ya habían estado sondeando a Ariel Nahuelpán, un viejo conocido del equipo, pero ahora parece que habrían encontrado la solución al problema en la Premier League.

De acuerdo con Diario AS, el equipo de Pachuca estaría buscando cerrar como refuerzo de último momento al delantero argentino de 32 años, Leonardo Ulloa, futbolista que pertenece al Leicester City y que éste sería el elegido para hacerle frente al complicado inicio de torneo; el futbolista fue parte del equipo que salió campeón en la Premier League en la temporada 2015-16, misma en la que marcó 6 goles.

Por otro lado, se habla que las Palmas de España también estarían buscando la posibilidad de integrar al atacante y habrían ofrecido al Leicester City 3.2 millones de euros por el jugador. Habrá que esperar para saber en qué equipo termina el futbolista.