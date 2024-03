Los Tuzos del Pachuca por fin verán acción en la CONCACAF Champions Cup cuando debuten este martes 5 de febrero a las 17:00 hrs en el Sabaru Park ante el Philadelphia Unión.

Los pupilos de Guillermo Almada sigue derrochando magia en la Liga MX luego de haber vencido en un emocionante duelo lleno de goles donde el Pachuca logró imponer su localía ante los Bravos de Juárez, quiénes cayeron por marcador final de 3-2. Los goles de los tuzos cayeron por parte de Erick Sánchez, Salomón Rondón y Nelson Deossa. Actualmente, en la Liga MX, los Tuzos se posicionan en el tercer lugar de la tabla general con 22 unidades que han sido producto de 7 victorias, 1 empates y 2 derrotas.

Por otra parte, el Philadelphia Union se enfrentó al Sporting KC el fin de semana pasada en una fecha más del arranque de la temporada 2024 en la MLS, obteniendo un empate con sabor a victoria ya que en los últimos suspiros del compromiso, Alejandro Bedoya se puso la capa de héroe para anotar el 1-1 final al 90+5´ de agregado.

NEVER GIVE UP!@AleBedoya17 sends it home in the final chance of the night to tie it up 🫡#SKCvPHI | #DOOP | 1-1 pic.twitter.com/iOja7Tl8xx