Nahuel Guzmán: “A mí siempre me toca ser el malo de la película”

Aún continúa ‘calientito’ el partido entre cementeros y felinos pese a haberse disputado el sábado con victoria por la mínima del Cruz Azul, ya que el guardameta argentino manifestó su enojo ante el portugués aclarándole que hablaba de más: “Respecto al porqué, no sé si hubo gestos en el campo, no me percaté de ello. Son cosas que muchas veces se dice que quedan en la cancha, pero como a él le gustó hacer pública su opinión respecto a lo que piensa de esta institución, lo dijo hace cuatro meses cuando vinieron a enfrentarnos acá y lo repitió antes de este partido y fue lo que le aclaré una vez terminando el partido, que me parecía un buen estratega, pero no era necesario que vendiera tanto humo”.

Asimismo comentó la acción cuando le llamó ‘bobo’ justamente en la rueda de prensa después del partido: “Desde ese lado le manifesté la falta de respeto en un momento donde tampoco creo que Caixinha debería haberme hablado en medio de su conferencia, siendo el actor principal y creo que por ahí pasa un poco la manera en la que él se maneja, después no pasó nada; obviamente la historia la ve la gente de la forma en cómo se la cuentan y lamentablemente hoy y desde hace casi dos años que a mí siempre me toca ser el malo de la película”.

De igual forma, resaltó la importancia de la conjunción que el equipo ha tenido los últimos años: “Probablemente Tigres esté estudiado y visto, pero lo bueno es que dentro de este estilo que tenemos y de la identidad que manejamos, hemos mantenido una base de jugadores que también nos permite conocernos todo el tiempo y animarnos cada vez un poquito más porque lo que intentamos al inicio del campeonato es no ser repetitivo con las formas”, finalizó Nahuel Guzmán.

Los Tigres tendrán doble partido en casa esta semana. En primera instancia recibiendo a Cafetaleros en la Copa MX y, posteriormente, el sábado cuando se midan ante el Toluca.