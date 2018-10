Guillermo Hoyos cambiaría un mal torneo por un título al siguiente campeonato

Haciendo mucho énfasis en lo que vendrá en el futuro para Atlas, dando casi por sentado que hay muy poco por lo que se luchará en el torneo actual. Guillermo Hoyos habló en conferencia de prensa de todo lo benéfico que deja ganar por primera vez en la temporada y el juego de este próximo viernes en donde visitarán la casa del campeón.

"Claro que esta victoria del viernes fue importante para nosotros porque nos saca de una situación adversa muy importante. Esto iba cavando muy fuerte en toda la gente que involucraba al equipo. Pero esto sirvió para que la adversidad nos ayudara a crecer a todos. El resultado ayuda para la humildad y sencillez que todos han demostrado hasta ahora", Guillermo Hoyos destaca todo lo que ganó el equipo tras el resultado positivo de los rojinegros.

"Avanzó en lo inmediato, no pienso en los 18 puntos restantes"

Retomando la victoria que tuvo el equipo ante Toluca, destacó sobre todo que además de la importancia de sacar el estrés de tantos partidos sin ganar, la liberación para los jugadores jóvenes es algo que necesitaban. Porque desde que llegó el argentino a la escuadra rojinegra, observó demasiado talento en la plantilla que hay.

"Primero que nada, enfrentaremos a una gran institución que es la actual campeona y que manejan valores y tienen un gran nivel. Jugaremos contra jugadores con mucha experiencia internacional y es una linda ilusión poder vencerles. Será un placer poder ir a jugar ante el campeón actual", así fue cómo describió el técnico sobre Santos que es el rival para la próxima jornada.

Habló Hoyos de su estilo de juego que busca implementar en los rojinegros a lo largo de estos primeros partidos que los ha dirigido. Destacando varias cosas a la ofensiva de jugar por las bandas, junto a la velocidad y tratando de implementar rotación en las posiciones de distintos jugadores para poderles sacar jugo en sectores alternos en la cancha donde antes no habían podido funcionar.

"Si a mí me dicen que vamos a quedar último y vas a batir todos los récords en contra, pero el año que viene vas a ser campeón, yo te lo firmo. No tengo ningún problema. Si se va a pasar por situaciones adversas, siempre te harán crecer; pero yo no tengo esta mentalidad de ser tan negativo", cerró Hoyos.