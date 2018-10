Dramático pase del León a Semifinales de Copa

Mucho dramatismo se vivió la noche de este miércoles en el Estadio León, con una llave de Cuartos de Final de Copa MX que se fue hasta los tiros penales, luego de un emocionante 1-1 en tiempo regular. Ahí, la Fiera fue más y William Yarbrough, con Pedro Aquino, los héroes de la noche al tapar tres tiros y convertir el penal decisivo respectivamente.

La propuesta inicial de Ignacio Ambriz, desde el planteamiento, fue de matar o morir, poniendo de arranque tres delanteros y con tres hombres en medio campo para intentar combatir los embates universitarios. Interesante y sorpresivo el planteamiento de un técnico al que se le tacha de defensivo.

Apenas a los 10', Jean Meneses, el hombre más importante de la Fiera en el primer lapso, mandó un disparo potente de zurda que puso a temblar a Miguel Fraga. Disputado estaba el encuentro, con faltas en la mitad de terreno pero con ocasiones interesantes en ambos marcos.

Al 21', Carlos González se mandó un golazo cuando recibió dentro del área y, de volea, la puso en el costado derecho del marco de William Yarbrough ante la marca de dos zagueros. Inmediatamente después respondió el local, con una anotación de Mauro Boselli que fue anulada de manera polémica.

Conforme pasaron los minutos y luego del gol, los Pumas se mostraron más dominantes, aunque no abasalladores en el trámite, con una presión muy buena en cada palmo de terreno. Sin embargo, a minutos del descanso, Walter González descolgó por el centro y quedó mano a mano frente al arquero, aunque su disparo pasó por un lado.

Para el complemento, a los Esmeraldas les costaba, tenían poca claridad al frente, pero un tiro de esquina fue la llave para que Walter González se levantara en lo alto y marcara el del empate con la cabeza. El tanto prendió a la gente, que de a poco había comenzado a desesperarse.

La duda volvió a la cancha apenas minutos después, y es que el mismo Boselli había hecho el 2-1 para los Verdes. No obstante, la acción fue invalidada por un fuera de lugar que no era. El grito de "ratero, ratero" para Óscar Mejía, no se hizo esperar tras esto. Pero esto poco importó a Pumas, que en la siguiente acción dejó cimbrados a todos con un disparo lejano que se estrelló en la esquina de la porteria, por parte de Andrés Iniestra.

La afición local desesperó sobre la recta final, y es que se llegó el tercer tanto anulado para la Fiera, en una jugada donde Miguel Fraga salió por el balón y chocó ante Pablo Jácquez, dejando el balón de manera fortuita a Jean Meneses, quien solamente empujó. No obstante, el silbante marcó infracción del esmeralda y de manera más que polémica invalidó la acción al 89', así que los penales llegaron.

En la tanda, Pumas falló primero con Mora; siguió Boselli y acertó, lo mismo que Malcorra y Yairo Moreno. Yarbrough se lanzó bien en el tercero de la visita, pero González marcó. Meneses tuvo su chance y Fraga atajó a media altura.

William siguió lanzándose a donde iba la bala en los tiros y atajó disparo de Mendoza, aunque de poco sirvió pues Mosquera también erraría. Ambos conjuntos convirtieron el quinto tiro y llegó la muerte súbita.

Fue hasta el séptimo penal cuando Pedro Aquino acertó y le dio la victoria a la Fiera, que se medirá en las Semifinales del torneo a Cruz Azul, que dejó fuera a los Bravos de Juárez.