Ayestarán: "Todas las competiciones son importantes"

En un entretenido partido de futbol, los Tuzos y los Tigres se veían las caras en el Estadio Hidalgo para definir a uno de los semifinalistas de la Copa MX. El encuentro se alargó hasta los penales en donde la emoción y el nerviosismo se hizo presente tanto en las gradas como en la banca.

Después de una agónica muerte súbita, el Pachuca dejaría fuera a los felinos del torneo copero y en conferencia de prensa, Pako Ayestarán, se mostró contento tras el gran partido que se vivió en la casa de los Tuzos.

"Vamos a disfrutar este momento, pero vamos a pensar en Toluca a partir de mañana.

Todas las competiciones son importantes, es un título que Pachuca no ha logrado, con lo cual tiene un aliciente especial para nosotros. Además te sirve para que algunos jugadores se reivindiquen, hoy les dije a mis jugadores que patearan los penales con la misma seguridad que jugaron los 20 o 30 minutos”, comentó el técnico blanquiazul.

Sobre el favoritismo de los hidalguenses en la Copa MX, Ayestarán cree que no hay que adelantarse ya que aún falta camino por recorrer en dicho certamen.

"El rival a vencer es el que salga de la eliminatoria de Monterrey ante Querétaro, después sí somos capaces de salir adelante, será el siguiente. Creo que los cuatro que lleguemos tenemos las mismas posibilidades. No me veo campeón, me veo jugando la semifinal y estoy seguro de que si no tenemos humildad podemos quedar eliminados”, expuso.

Finalmente, uno de los cuestionamientos que más surgieron entre reporteros y aficionados Tuzos fue la salida de Óscar 'El Conejo' Pérez al minuto 95 para ser relevado por Alfonso Blanco, a lo que el estratega del Pachuca argumentó.

“Consideramos que Poncho es mejor para atajar penales que 'Conejo', más efectivo y fue por eso que tomamos la decisión de ponerlo a él y hacer el cambio”, mencionó Ayestarán.

El próximo compromiso de los Tuzos es en Liga el próximo domingo en el Estadio Nemesio Diez. Posteriormente se viene la pausa por Fecha FIFA en donde Monterrey y Querétaro aprovecharan para jugar su partido pendiente de Copa MX y así poder saber quién será el semifinalista que enfrente al Pachuca.