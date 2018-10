Diego Cocca: "Vienen cinco finales"

Tras la derrota por la mínima diferencia ante Dorados de Sinaloa en partido amistoso, Diego Cocca mostró un relajado temperamento, consciente de que el partido lo disputaron jugadores que casi no tienen participación.

Con el resultado del viernes por la noche, Xolos sumó su cuarta derrota como local este 2018, cada una en amistoso (Dorados), Liga MX (Querétaro), Concachampions (Nueva York Red Bulls) y Copa MX (Cruz Azul).

El técnico rojinegro declaró que no le impuso algún tipo de jugadas a sus jugadores para 'practicar' en el partido amistoso. “La idea era que jueguen sueltos, que se liberen, que demuestren quién quiere estar, así que ahí estaba la oportunidad, algunos la habrán aprovechado, otros no tanto y sacaremos conclusiones para el partido de América que es el más importante".

De igual manera, Cocca manifestó que el partido amistoso no cambió nada, solamente la presencia de Diego Armando Maradona, quien trajo consigo más afición, comparado al amistoso que habían disputado ante Dorados en julio.

"A mí como argentino me pone muy bien de verlo (a Maradona) dentro de una cancha de fútbol porque él está feliz, se lo transmití, se lo dije y me da mucha alegría de poder verlo bien, desearle lo mejor porque es una filial de Tijuana y queremos que le vaya siempre bien, pero nuestro objetivo hoy era darle minutos de juego a los que no venían jugando, que lo aprovechen y se verá si lo aprovecharon el próximo partido", expresó.

Xolos solo ha ganado un partido y anotado dos goles en partidos en calidad de visitante. "Es el ‘debe’ que tuvimos el semestre pasado donde este objetivo nos pusimos en el semestre de mejorar, se ha ganado de visitante, en ese sentido hemos mejorado lo del semestre pasado, pero lógicamente hay que seguir mejorando. hay mucho trabajo y lo que falta es un poco más de tiempo de paciencia", expuso el argentino.

Diego Cocca catalogó como finales los cinco partidos restantes del campeonato, ya que, por el momento, Tijuana se encuentra fuera de zona de liguilla y el margen de error es mínimo. “Me ocupa, vienen cinco partidos fundamentales, cinco finales para nosotros, estamos peleando la clasificación, dependemos de nosotros, a dónde queremos estar, tenemos que mostrar actitud, temperamento, convicción, hambre y seguramente los que demuestren eso son los que van a calificar", finalizó.