Fernando Samayoa: "Estamos a un 95% de lo que queremos"

Contrastante partido vivió la escuadra de Atlas Femenil luego de la victoria sobre León. Fernando Samayoa, técnico de las Rojinegras, destacó a su equipo al decir que está cerca de su máximo punto, dando detalles de los aspectos a mejorar, así como el haber revertido la situación de recibir goles tempraneros para cambiarlos a su favor.



"Hoy salimos diferentes. Habíamos adolecido en que los primeros minutos nos metieron gol, ahora fue al revés. Nos estamos haciendo un poco fuertes en los primeros minutos. Fue diferente el entorno, fue diferente el manejo de partido".



"Ya estamos a un 95% de lo que queremos; falta un poco mejorar en la contundencia. Seguimos teniendo ocasiones de gol y no las metemos en momentos importantes, pero, bueno, hoy se da el resultado y, claro, estamos muy emocionados, estamos muy motivados porque esta victoria también se acerca muchísimo a Liguilla. Matemáticamente todavía no estamos calificados, pero sabemos que esta victoria de hoy fue muy importante", acotó el estratega.



Samayoa, con el pase de Liguilla cerca, asegura que su equipo seguirá buscando el superarse semana a semana además de hablar acerca del buen proyecto que se ha tenido al frente del cuadro femenil de Atlas, reluciendo una cosa que todas las jugadoras y él tienen en común: el hambre de triunfo.



"Lo mejor que tenemos como equipo es esa hambre de triunfo, esa pasión por seguir trascendiendo. Claramente está que nosotros queremos seguir rompiendo la marca propia, queremos seguir superándonos en cada jornada y lo tenemos muy claro que el hecho también de llegar más arriba en la tabla habla del buen proyecto que estamos haciendo, no solamente con calificar, sino avanzar un poco más".



Las Rojinegras descansarán en la siguiente jornada de la Liga MX Femenil, que cabe resaltar será fecha doble, para posteriormente medirse a las Guerreras de Santos en Torreón. Por lo que el estratega del conjunto femenil confirmó que trabajarán con normalidad la semana y no jugarán algún partido amistoso.



"No tenemos planificado un amistoso, como es jornada doble, no nos afecta tanto. Es una semana normal, semana larga, jugamos hasta el próximo lunes en Torreón. Entonces, la verdad es que no tenemos planificado, al contrario, seguir trabajando e ir allá a Santos a sacar el resultado de tres puntos", finalizó el técnico de Atlas Femenil.