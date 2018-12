Jesús Martínez: "Mauro nos rechazó la oferta"

Sigue la historia macabra de la salida de Mauro Boselli del León. Mucha incertidumbre hay respecto a si se convertirá o no en el máximo goleador del club, sin embargo, lo que sí hay es contradicción de declaraciones. Ambas partes enviaron comunicados a través de redes sociales y fue Jesús Martínez Murguía, quien de viva voz externó su molestia sobre la situación.

En entrevista para la cadena ESPN, el presidente de 'La Fiera' aceptó que no hubo negociación, tal como lo dijo Mauro en su comunicado, esto por el rechazo que el argentino hizo de una oferta que la directiva leonesa puso en la mesa con una reducción en las pretensiones económicas del delantero, a quien en dos ocasiones anteriores ya se le había renovado el contrato.

“Me extraña que diga que quedó claro cuando hubo una oferta, hay que decir las cosas como son y yo puse la oferta de un año más a una cantidad importante, no la que él estaba acostumbrado a ganar porque se le hicieron dos renovaciones durante estos cuatro años, pero se hizo una oferta y la acaba de rechazar, él lo acaba de decir en el comunicado”, declaró.

Lamentando que la situación haya llegado hasta estas instancias y, eso sí, deseándole suerte al 'Matador' en su próxima aventura, asegurando que le darán todo el apoyo dado el gran aporte que tuvo dentro del club, ‘Chuchín’ dejó en claro que esperaba un distinto manejo de las cosas por parte de Boselli.

“Para mí muy bien por todo lo que dio para el equipo, tuve una gran relación no solamente viendo temas de sus contratos, pero fuera de ello me pidió unas cosas para un restaurante que tenía, un libro que quería poner, otras cosas por fuera y me extraña que no haya podido dar la cara y hablar las cosas de otra manera”, cerró.