"Al Azteca por el pase a la Final": Alfredo Saldívar

La noche de ayer, posterior al empate ante las Águilas del América, Alfredo Saldívar declaró en Zona Mixta sobre las posibilidades que los Pumas tienen para derrotar al cuadro azulcrema el domingo en la cancha del Estadio Azteca.

"La determinación y la convicción que tenemos de ganar es muy notoria, en este equipo eso no puede faltar, generamos oportunidades claras de gol, no se concretaron, pero la actitud es algo que no puede faltar y menos el domingo en el Azteca", aseguró el arquero.

Además de esto el portero auriazul comentó que el resultado de ayer es el esfuerzo del trabajo en equipo durante la semana, si bien el "Pollo" no se va contento con el resultado, si se va feliz por el rendimiento del equipo.

Un aspecto importante es que con el penal de ayer Saldívar atajó su cuarto penal en este torneo a lo que también comentó que ese es el trabajo de toda la semana, de analizar videos y de ver como y quien tira los penales en el equipo.