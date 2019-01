Enrique Meza: “Estoy preocupado, pero también estoy ocupado”

En lo que fue un juego donde Santos predominó en la tenencia del balón y principalmente en la creación de jugadas de peligro donde gracias a Iván Rodríguez la franja detuvo los embates del cuadro de Torreón, el director técnico de los camoteros es sincero y agradece a la fortuna el haber sumado un punto.

“Me parece que no hicimos un buen partido, jugamos con un equipo que está muy bien formado que tiene una gran dinámica y nosotros fuimos incapaces de combinar con certeza por que perdimos una cantidad de balones muy grande y a veces solos, entonces eso nos está trayendo consecuencias porque me da la impresión que hoy teníamos que haber perdido, al final tenemos una dosis de fortuna, tuvimos nuestras oportunidades pero me da la impresión de que ellos fueron mejor que nosotros”.

Es una realidad que este Puebla no hace click, ya que del comienzo de la Liga solo se ha logrado sumar dos puntos de nueve posibles, sin embargo “Ojitos” contempla que con equipo completo se vean mejores resultados.

“Estoy preocupado, pero también ocupado, entonces estoy tratando de concentrar el once ideal, ya vienen o ya se están incorporando con la llegada de Brayan, ya viene Haquin, Orozco, prácticamente ya vamos a estar completos entonces ahí voy a tener la oportunidad de hacer una elección más fuerte que la del día de hoy, no puedo echarle la culpa a nadie porque realmente el equipo rival fue superior pero yo creo si mejoráramos esa parte de no perder balones fáciles tendríamos más oportunidad”.

Sobre las distintas perspectivas del aficionado poblano en donde algunos piden continuidad pero incongruentemente exigen la renuncia de Meza, el piensa lo siguiente.

“No me preocupa, ellos vienen pagan su boleto, gritan, está bien, la gente viene y grita la salida mía pero ya he salido de muchos lugares y nada me asusta, no me gusta pero puede ser, me duelen las mentadas pero yo estoy tratando de aportar lo mejor de mi”

Hablando de futbol Enrique Meza expresa sus razones por que al Puebla le hace faltó gol e incluso jugadas de peligro.

“Me parece que Lucas se sale demasiado de su zona queriéndose involucrar, se sale demasiado y entonces no hay quien remate, entonces me parece que necesitamos comportarnos correctamente para que la llegada por los costados sea privilegiada con los remates y hoy en muchas de las ocasiones Lucas estaba afuera”.

El sentir del equipo puede ser un fiel reflejo de lo que acontece en la cancha, es así que Meza declara que no están cómodos como muchos afirma y que si existe mucha preocupación por la falta de resultados.

“Yo creo que garra y corazón le ponen, el equipos es un equipo que la está sufriendo, parecería que estamos muy cómodos pero no es así, por ejemplo el otro día fuimos a hacer una fotografía a un lugar y nos dijeron muchísimas cosas y realmente fuimos porque teníamos que ir, es algo de la gente ilustre de Puebla, fuimos a hacer un homenaje a ellos, hagamos lo que hagamos siempre va a parecer malo pero yo tengo la confianza de que ahora que este el equipo completo podamos entregar mejores cuentas”.

Para finalizar y sobre la indiscutible figura del partido, Iván Rodríguez, “Ojitos” Meza habla sobre la bipolaridad del aficionado.

“Ahí entra lo voluble que podemos ser como aficionados, le chiflaron y después le aplaudieron y yo creo que es su tercer partido en primera división y yo creo que ha venido evolucionando y me parece que hoy tuvo una buena actuación”, finalizó.