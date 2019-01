Empate con poco futbol

Necaxa : H. González; C. Calderón, V. Alvarado (C), A. Peña, C. Guzmán; Á. Sepúlveda (K. Mercado, min. 70), R. González (M. Fernández, min. 61), L. Gallegos, F. Castro (E. Herrera, min. 56); M. Barragán y B. Fernández. DT: Guillermo Vázquez.

Monarcas Morelia : C. Sosa; S. Vegas, J. Valadéz, E. Loeschbor, M. Osuna; R. Millar (C) (C. Fierro, min. 20), R. Meráz, A. Rocha, E. Flores (R. Vilchis, min. 76); M. Sansores y G. Lezcano (E. Velarde, min. 82). DT: Roberto Hernández