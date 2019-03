Ricardo Ferretti: "Vamos a empezar el camino que nos pueda dar esta alegría"

Tigres tiene una nueva oportunidad de brilla a nivel internacional y de por fin hacerse de un título de dicho carácter. Este martes los felinos debutarán en la Concachampions enfrentando al Saprissa de Costa Rica en los Octavos de Final.

En rueda de prensa previo a este compromiso, el timonel del conjunto regiomontano, Ricardo Ferretti, fiel a su estilo, expuso su sentir de la participación de su escuadra en este certamen.

“No me quita el sueño, porque es una cosa que trabajo el día al día y no se nos ha dado el torneo. Cada que lo disputamos lo queremos ganar, como hemos ganado ciertas cosas y hemos perdido otras. No veo un gran problema, ni festejo demasiado ni me preocupo demasiado, el trabajo es lo que nos puede dar (resultados) Veremos si ahora sí lo logramos, apenas comenzaremos el primer paso, el sueño está lejos todavía”.

El ‘Tuca’ también se refirió al rival, uno de los mejores en el futbol tico: “Saprissa siempre será y es de los grandes equipos de Costa Rica, independientemente de la etapa en la que esté. Es un equipo representativo de este país, sabemos de laimportancia que tiene y vamos a tomarlo con todo el respeto que se merece. Es un partido, un nuevo campeonato tanto para ellos como para nosotros y hay que sacar un buen resultado”.

“Hemos estado en Finales y no las hemos ganado y ahora tenemos una nueva oportunidad. Vamos a empezar el camino que nos pueda dar esta alegría. Entramos a hacer las cosas bien y buscar ganar todo lo que nosotros disputamos. Con este torneo no hemos podido y vuelvo a insistir, tenemos una nueva oportunidad. Somos once vs once, así siempre pensamos cuando enfrentamos a un rival, la etiqueta la ponen ustedes (prensa), es válido”, finalizó el estratega del cuadro mexicano.