Necaxa apunta a la cima

Necaxa : H. González; C. Calderón (J. González, min. 88), R. Noya, V. Alvarado (C), F. Meza; J. Angulo, L. Gallegos (R. Chávez, min. 64), C. Baeza, J. Delgado; M. Quiroga y M. Salas. DT: Guillermo Vázquez.

Xolos de Tijuana : M. Lajud; V. Loroña, D. Braghieri (C), J. Velázquez, A. Cruz; L. Miranda, J. Rivero (M. Laínez, min. 81), C. Falletti; C. Sanvezzo, C. Falletti (Á. Sepúlveda, min. 73) y M. Bolaños. DT: Óscar Pareja.