León abrirá puertas del Nou Camp ante Necaxa

Justamente un año después de haber disputado su último partido con público previo a la pandemia del Covid-19, el León volverá a tener a su gente en casa este lunes 15 de Marzo en duelo de la jornada 11 del Guardianes 2021 frente a Necaxa.

Tras días de incertidumbre, este domingo la Fiera hizo oficial a través de sus redes sociales la noticia de la apertura del Estadio, bajo el llamado de un "#RegresoResponsable" y con ciertos lineamientos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus.

El primer punto a destacar es el aforo que, de acuerdo a las indicaciones, será del 30 por ciento, mismo que será ocupado por los aficionados con Fierabono vigente (Clausura 2020), además de los palco y plateahabientes, quienes juntos confirman la cantidad establecida con exactitud.

Las puertas del inmueble abrirán a las 6 de la tarde y las butacas tendrán señalética para respetar la sana distancia. No habrá venta de alimentos y no se permitirá el ingreso a menores de 12 años o personas debajo del 1.20 metros de estatura. Mientras que los palcos no podrán tener una ocupación mayor al 50 por ciento.

Finamente, cabe decir que la mecánica de desaforo apunta a que la gente ubicada de abajo hacia arriba vaya saliendo. El encuentro será a las 9 de la noche y los Esmeraldas buscarán el triunfo que los meta en la pelea directamente por el repechaje.