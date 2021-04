Guillermo Martínez no se desespera pese a falta de minutos

Con tan solo cinco partidos por disputarse, el torneo Guard1anes 2021 ya tiene enfilados a los clubes que posiblemente disputen por levantar el título dentro de un par de meses, siendo una de las grandes sorpresas el Club Puebla, que tras una reestructuración importante en cuanto a plantel y con una apuesta fresca en el banquillo, se han convertido en un equipo protagonista que se encuentra en la lucha de lleno por calificar a Liguilla.

Uno de los rostros nuevos que llegaron a la Angelópolis para este semestre es el atacante mexicano Guillermo Martínez, quien en conferencia de prensa, aseguró que el objetivo del equipo es mantenerse en la lucha para seguir dentro de los primeros puestos de la competencia.

"Hay dos equipos que ya se despegaron de la mayoría pero creo que este cierre (de torneo) va a ser muy importante encararlo de la mejor manera, sumar los mejores puntos posibles para así estar en una buena posición y encarar ya sea el repechaje o el estar entre los primeros cuatro lugares que fue el objetivo que nos planteamos desde el inicio de torneo y creo que vamos demostrando paso a paso que lo podemos conseguir".

Si bien este fin de semana no habrá actividad oficial debido al receso por la fecha FIFA, la Franja encarará este viernes un duelo amistoso ante Tlaxcala, partido que servirá para que jugadores con pocos minutos, puedan ver actividad y levantar la mano para ser tomados en cuenta por su entrenador, tal es el caso de Martínez Ayala.

"Lo hemos encarado (este receso) de la mejor manera, mañana tenemos un partido de preparación para continuar en el nivel futbolístico, para generar minutos y ponernos a ritmo de los demás compañeros que están sumando la mayoría de los partidos, nos viene bien para hacer grupo, para descansar y para mentalizarnos de la mejor manera para el siguiente partido contra Mazatlán".

Con 17 puntos luego de 12 juegos, Puebla se ubica en la séptima posición, resultados que en palabras del atacante oriundo de Celaya, Guanajuato, no se deben a una racha positiva, sino al trabajo de fondo de toda la temporada.

"Desde el inicio, Puebla ha tenido esa inercia de cada partido dar la cara, hemos perdido pero siempre con hambre de triunfo y no es de etapas sino por todo el torneo".

Finalmente, al ser cuestionado sobre la falta de actividad que ha tenido desde su regreso al máximo circuito tras ser uno de los goleadores de la hoy Liga de Expansión, 'Memo' se dijo tranquilo y enfocado en aportar su granito de arena y estar listo cuando el director técnico así lo requiera.

"Hay que tener mucha paciencia y si ahorita me toca esta etapa de estar esperando y jugar pocos minutos, es porque así Dios lo quiere; no me enfoco en lo que no juego, sino en lo que juego cómo lo voy a hacer, esa ha sido mi mentalidad, si bien en la Liga de Expansión la gente ya sabía quién era, ahorita he empezado nuevamente para meterle esa idea a los aficionados de lo que soy capaz y ser paciente para que cuando se presenten las oportunidades aprovecharlas, siempre lo voy a entregar todo para poner en alto el nombre de Puebla", sentenció.