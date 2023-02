Mauro Gerk: "Seguiremos trabajando para que vengan resultados"

Luego de sufrir una nueva derrota como local ante León, el entrenador Mauro Gerksalió a conferencia de prensa a comentar lo sucedido. Con la finalización del encuentro, los "Gallos" junto a Mazatlán son los únicos equipos que no han podido ganar en este torneo.

Actualmente cuentan con tres puntos, esto luego de los empates conseguidos ante América, Atlas y Chivas, el rendimiento del cuadro queretano ha ido de más a menos, se ha visto un equipo muy superado y que le cuesta mucho la última zona del campo.

Foto: Club Querétaro

Luego de sumar otro partido sin victoria, se le cuestiono por las acciones que tomará para recuperar de manera psicológica a su escuadra de cara a lo que resta del certamen, al respecto comentó:

"Hay que modificar algunas cosas y tratar de evitar esos errores tan infantiles que cometimos en los dos goles de León, no volverán a suceder porque tampoco lo venían jugando así en los demás partidos. Entonces buscaremos retomar lo que veníamos haciendo para mejorar la forma.

Como bien se ha comentado, se ha dejado ver que los "Gallos" intentan crear oportunidades, trata de ser ofensivo, solamente que el último pase le cuesta mucho, al respecto Gerk comentó:

"Son decisiones que toman los jugadores, uno ya no puede entrar ahí, uno no puede tomar las decisiones por los jugadores y los delanteros lo mismo, si están de frente al arco y fallan es una decisión del jugador.

Foto: Club Querétaro

Creo que la idea está marcada, nosotros jugamos con una idea y lo han comentado los demás entrenadores, es difícil jugar ante Querétaro, en algunos partidos hemos podido competir de buena manera, obviamente hoy no me gustó, dejamos de hacer muchas que veníamos haciendo y bueno, tenemos que retomar el camino para buscar los triunfos."

Durante el encuentro el cuadro queretano se quedó con 10 por la lesión de Ettson Ayón, en la conferencia de prensa se le cuestionó sobre un primer diagnóstico sobre el jugador, al respecto comentó:

"Reglamentariamente tenemos dos delanteros, uno que Sepulveda, que es muy importante para el sistema nuestro que lo venia haciendo bien que tiene una fisura en el peroné y Ayón seguramente un desgarro en el abductor, así que perdimos hoy dos delanteros importantes para nosotros.

Foto: Club Querétaro

Luego de no tener los resultados esperados hasta el momento, el estratega sudamericano fue cuestionado sobre su continuidad en el conjunto queretano, al respecto comentó:

"Cuando llegué el torneo pasado no lo arme yo el equipo y tuvimos problemas durante todo el torneo, la directiva me ratificó por que se buscaba que uno pudiera armar el equipo, yo me hago responsable de todo lo que pasó.

Lo que decidan está bien y que yo estoy con todas las fuerzas para seguir luchado, hasta ahora el torneo no es tan malo, porque hemos mostrado otra cara distinta a lo visto el pasado, seguiremos trabajando para que vengan resultados.

Selección mexicana

Luego de que se diera a conocer que Diego Cocca sería el nuevo seleccionador nacional, el entrenador de Querétaro emitió su opinión al respecto:

"Con respecto a lo de Diego, estoy muy contento por el, se lo merece, tiene mucha capacidad para enfrentar el reto que tiene y solamente le deseo lo mejor".

Siguiente partido

En la jornada #7 Querétaro visitará el Estadio BBVA para enfrentarse al cuadro de Monterrey en busca de terminar con su mala racha de visitante.