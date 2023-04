Ricardo Ferretti señala que Cruz Azul no debe depender de nadie

Cruz Azul empato a cero goles ante León, previo al juego ante el América, para el técnico brasileño fue justo el terminar en empate ante la Fiera.

“Naturalmente yo veo que el empate es justo, cualquiera pudo haber ganado. Me voy tranquilo, pero no contento. Tranquilo por el esfuerzo por todo lo que hacen en la cancha, pero contento no. Naturalmente si juegas bien y ganas se da esa combinación de estar satisfecho y contento”.

No hay que depender de nadie

Para el Tuca es necesario creer que Cruz Azul debe pensar en sí mismo y no pensar en resultados externos que los haga calificarse a liguilla.

“La calificación está en nuestras manos, no dependemos de nadie, tenemos que hacer bien las cosas, si otros resultados de otros equipos se combinan que bueno, pero primero eres tú, tu eres el que debe estar concentrado, jugando mejor, para no depender de nadie, hoy no dependemos de nadie por lo menos el repechaje está en nuestras manos, pero uno es ambicioso, tengo un grupo de jugadores que sueñan y se imaginan grandes cosas. Pero de nada sirve estar imaginando porque esto es a base de mucho trabajo, hay mucho que mejorar futbolísticamente. Hemos tenido partidos muy complicados contra rivales muy buenos, hemos sacado el resultado, pero dependemos de nosotros, debemos hacer lo nuestro”.

Confianza en el plantel

Ferretti cree totalmente en su grupo de jugadores que ha reconocido que han aumentado su nivel de confianza con base en la obtención de resultados en los recientes juegos.

“Yo pienso que la confianza que han adquirido los muchachos con los resultados, lo que hemos platicado cuando se pierde la confianza es muy difícil, hoy el equipo tiene confianza en sí, tiene la capacidad de aumentar el nivel futbolístico, si logramos esto seremos un equipo que jugara bien y que naturalmente jugando bien las oportunidades de ganar son mayores”.

¿Qué viene para Cruz Azul?

Cruz Azul va enfrentar al América en esta próxima fecha, el gran conocido clásico joven. Después a Chivas en tierras tapatías, los celestes no regresaran al Azteca hasta la última jornada ante Santos el 29 de abril. La Máquina es octava en la tabla con 21 puntos, debajo de Gallos y arriba de Tigres empatados a puntos. Son 6 unidades que los alejan de la zona de liguilla directa.