Paunovic: "La actitud de hoy es heroica"

Paunovic está teniendo una gran primera temporada con el equipo rojiblanco y esto se traduce en un equipo peleando los primeros lugares de la liga, sin duda lo hecho hasta el momento ha sorprendido a más de uno debido a lo que venía haciendo el equipo en los torneos anteriores, en la actualidad Chivas luce fuerte y con posibilidades de lograr cosas mejores.

Habló el entrenador rojiblanco

El duelo ante León pintaba para ser uno de los más complicados en el torneo, el equipo Esmeralda llegaba con 10 partidos sin perder en la Liga MX, además consiguió su pase a la semifinal de la CONCACAF CL, en ese encuentro además de los 3 puntos se disputaba un sitio entre los primeros cuatro que clasifican directo a la Liguilla, Chivas supo plantarse de gran forma y en un buen duelo los rojiblancos se llevaron la victoria de 2-0, esto dijo el entrenador rojiblanco sobre el partido:

“Quiero felicitar a ambos equipos, fue un gran partido con propuestas muy ofensivas”.

“Estoy orgulloso y agradecido con el grupo que estoy trabajando, los felicito por el esfuerzo y por el juego que mostramos hoy. Desde la entrega y nuestras ocasiones creadas”.

Celebra Chivas/Imagen:Chivas

Chivas terminará la jornada entre los primeros cuatro y al restar solo dos jornadas tienen en sus manos mantener ese lugar, sin duda será muy importante luego de varios torneos en repechaje, clasificarse directo, ya que los deja como un gran contendiente, pero Paunovic sabe que los partidos se juegan:

“Todavía no hemos logrado nada, nos quedan 2 juegos muy importantes que servirán para confirmar una temporada en la que se mejoró”.

El apoyo de la afición siempre será importante y en este cierre de temporada ver las gradas llenas motivará al equipo de gran manera, ya que saben los que se estarán jugando, Paunovic es consciente y manda este mensaje a la afición: ​​

“Cuando volvamos a jugar en el Akron queremos que el estadio esté a reventar”.

“La actitud de hoy es heroica, hubo muchos golpes y aun así se mostró mucha determinación al jugar”.

“Este partido demuestra el crecimiento del equipo, necesitamos sostener este rendimiento cuando juguemos en casa”.

La temporada ha sido tan fructífera que el entrenador Serbio ya ha igualado la máxima cantidad de puntos sumada por Matias Almeyda en su etapa con Chicas, incluso está a una victoria de superar los 30 puntos, algo que no consiguen desde ya hace varios años, las comparaciones entre el ahora ex entrenador del equipo rojiblanco y el actual no se han hecho esperar y esto dijo Paunovic al respecto:

“Matías Almeyda es un referente para mí, es un ídolo para la afición, pero yo busco mi propio legado”.

Sobre los convocados del equipo rojiblanco para el partido de la Selección Nacional, tras el gran resultado y el esfuerzo de los jugadores Paunovic mencionó: “Después de este partido tendrían que ir todos nuestros jugadores a la selección”.

Celebra el rebaño/Imagen:Chivas

Sin duda ya hay mucha expectativa sobre este equipo y Chivas es el único que puede controlar como se ubicará al final del torneo, por lo que las siguientes semanas pueden ser de lo mejor en los últimos tiempos para el equipo.